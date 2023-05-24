海外引資趁勝出擊！台灣證交所率七公司赴星馬　彰顯臺灣資本市場ESG亮點

臺灣證券交易所海外引資趁勝出擊，日前攜手國泰證券與馬來西亞Maybank，帶領瑞昱等七家上市公司赴星、馬兩國與機構投資人會談，除彰顯臺灣資本市場ESG亮點，提升國際形象外，並有助於鼓勵更多外資來臺投資。

「臺灣邁出去，世界走進來」，為深化國際投資人關係，力助臺灣資本市場打國際盃，證交所今年以來由林修銘董事長親自率團，先後前往新加坡及日本拜訪五家保管機構、五家證券商、五家基金及資產管理公司、二家銀行及保險公司，成果相當豐碩。

今年第四場實體海外引資活動，於5月23日至24日由謝俊欽副總經理率領團隊與國泰證券帶領聚陽、亞德客-KY、光寶科、瑞昱、景碩、群創、晶碩等七家上市公司前進新加坡、馬來西亞，為上市公司與外國機構投資人間搭起溝通的橋樑。

證交所表示，這次引資邀請56家外資機構投資人，包括投資銀行、創投公司、大型基金、知名證券公司等，與七家上市公司共舉行84場一對一/小型群體會議。

另一方面，證交所亦安排與國際機構投資人進行一對一會談，除介紹我國市場最新發展、回覆個別投資人關切議題、了解投資人全球布局考量外，並蒐集對我國資本市場建言，以增強國際投資者對臺灣金融市場的信心和投資意願。

星、馬兩國在東協市場具有舉足輕重地位，例如2023年《全球金融中心指數》（GFCI 33）中，新加坡維持排名第三，僅次於紐約、倫敦，為亞洲首要金融中心；馬來西亞已連續九年在《全球伊斯蘭經濟指標》（GIEI）排名第一，為伊斯蘭經濟榜樣，並定位為全球伊斯蘭經濟的主要推動國。

這次活動在兩地各舉辦一場午餐演講，謝俊欽副總經理開場致詞表示，全球金融市場面臨利率上漲與銀行業變動考驗，但臺股仍保持韌性，受衝擊程度相對輕微，臺灣集中市場加權股價指數在2023年亞洲市場引領潮流，上市公司抗壓表現及臺灣穩健的金融系統扮演重要角色。

他指出，證交所致力於強化市場效率，響應永續發展需求，提供三個主要目標，以增加臺灣的產業優勢，提升在全球競爭對手中的ESG領導地位：

第一、完善新創企業和新經濟的生態系統。證交所於2021年成立臺灣創新板（TIB）後，對合格投資人更加友善，擴大市場參與者數量並提升市場流動性，2022年已有八家新創企業申請上市，臺灣新興產業聚落逐漸形成。

第二、建立全新的數位科技支援的股票交易所。證交所全面推行數位化，在交易、發行和券商管理方面進行機器人流程自動化（RPA）。大數據分析和商業AI使營運流程更具效率，增強市場監管。

第三，建構ESG生態系。包括整合ESG資訊和建立永續報告的數位平台，推廣企業的碳揭露，發展ESG評鑑，以及開發多元化的ESG產品。

證交所公司治理部代表則以「臺灣資本市場的ESG進程及展望」為主題發表演講，分別就近期上市公司ESG亮點、永續發展行動方案以及證交所ESG生態系等三大面向向兩地投資人介紹臺灣資本市場亮點。

證交所表示，這次拜訪將有助於提升臺灣股市的國際形象，為上市櫃公司與更多國際投資機構搭建長期溝通橋樑，讓更多臺灣優質企業被看見，鼓勵更多國際投資者來臺投資，進一步推動臺灣金融市場與經濟發展。

證交所力助上市公司推動永續發展 強化資本市場競爭力

全球永續投資蔚為風潮，臺灣證券交易所為接軌國際，並協助企業達成永續轉型目標，除在金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」中，扮演積極關鍵角色外，並透過這次星馬海外引資活動分享近期ESG發展進程。

根據全球永續投資聯盟（GSIA）調查，2020年全球永續投資金額達35.3兆美元，較2018年成長15%，占總管理資產（AUM）比重近36%；隨永續投資快速發展，統計全球ESG基金已超過3兆美元。

另一方面，為落實我國2050年淨零轉型目標，金管會於3月底發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，進一步提升發展高度至聚焦轉型為ESG以引導企業投入永續發展，及強化資本市場競爭力。

證交所近期推動ESG相關措施，未來將力促建構資本市場ESG生態系，更將規劃建置永續報告書自動產製平台、推動企業碳盤查及揭露，並協助中小企業提升ESG能見度，以驅使企業邁向永續。

證交所去（2022）年已建構ESG生態系，內容包括：ESG平台、ESG評鑑、多元化 ESG商品、協助企業碳盤查、ESG人才培育、周邊單位永續發展轉型、投資人關係連結，以及建置碳權交易平台等八大方案，今年將全力配合推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，深化生態系各項方案。