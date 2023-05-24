臺灣企銀獲利成長力道延續　資產品質大幅提升

臺灣企銀今(24)日舉行2023年第一季線上法人說明會， 由陳紹晃副總經理主持，公布2023年第一季營運概況。 陳紹晃表示，該行今年第一季獲利延續去年成長力道，合併淨收益達 79.64億元，創下歷年同期新高，稅後淨利34.73億元， 與去年同期相比成長63.51%，每股稅後純益（EPS）0. 43元。該行亦展現優良風險控管能力，逾放比0.14%、 備抵呆帳覆蓋率達876.28%，表現與歷年相比大幅提升， 資產品質穩健。

臺灣企銀今年積極以拓展非利差收入調整收益結構， 今年第一季手續費淨收益為12.42億元，較去年同期成長7. 72%，其中主要成長動能來自保險理財商品創募集佳績， 保險手續費淨收益為7.5億元，成長率達125.90%。 另受惠升息拉大台美利差空間，帶動換匯業務收益提升， 金融商品淨收益及兌換損益18.93億元，年成長率達730. 26%，亦成為本季挹注淨收益成長的主要動能。 隨著升息循環步入尾聲，透過FVOCI評價的金融資產損益也逐漸 回穩， 今年三月底該行其他權益項下的未實現評價損益已較去年底回升17 .15億元，回升部分有望迴轉成為可供分配盈餘於未來年度發放。

展望下半年， 中小企業放款及外幣放款仍為該行放款業務的主要擴張核心， 臺灣企銀將發揮中小企業專業銀行專長，落實融資加輔導併進， 提供中小企業客群完善產品服務。外幣放款除強化授信及風險控管， 亦因應利息走勢衡量資金成本訂定授信利率， 另善用Ｄ代Ｏ及母子公司額度共用授信模式， 協助客戶台外幣放款整體規劃，進而拓展外幣放款佔比。 海外發展策略重點將續以國際聯貸案件為主力， 並重視海外授信品質、加強審視案件利差條件，以提升獲利能力。

追求營運績效成長之餘， 臺灣企銀發揮中小企業專業銀行本質及永續金融的影響力， 辦理多項與綠能、低碳連結之專案貸款，支持客戶落實永續發展， 截至2023年第一季，該行辦理綠能相關科技產業融資授信餘額逾 1,539.02億元，較去年同期成長93.59%。 未來該行將持續協助客戶取得轉型發展所需資金， 以促進綠能產業發展，建立低碳經濟型態，達成永續發展目標。