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新北「晚美人生」推出創意活動　反曲弓體驗一圓壯世代運動夢

By 台灣英文新聞
2023/05/24 17:13
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市「晚美人生我做主計畫」推行至今屆滿7年，內容包含熟齡族幸福生涯、心靈支持、健康養生、財務規劃、財產防護、生活法律、緩和醫療與人生終章等八面向議題，歷年來頗受參與者好評。為搭上2024年即將到來的法國巴黎奧運會風潮，新北市社會局於今年5到8月規劃了一系列運動體驗課程，24日於三重國民運動中心辦理「銀髮瞄準第一等」反曲弓體驗活動，讓參與者感受到賽場上的緊張氣氛，並圓了運動員夢想。

參與體驗活動者有朋友、夫妻檔及姐妹淘等，其中蔡木城今年已高齡87，為活動中年紀最長者，在操作反曲弓的動作上架勢十足，展現出熟齡壯世代的自信與活力！

蔡木城表示，以往對於高齡課程的印象多為營養講座、動健康與政策宣導等，今年辦理的一系列運動體驗活動非常有創意，也圓了他想成為運動員的年輕夢想。張政雄與李明霞為一對夫妻檔，李明霞在社會局Fb看到活動訊息，覺得有趣，因此邀先生一起參加。

社會局副局長許秀能表示，新北市老年人口已經快突破70萬大關，占全市人口比17.36%。為推動有為老化，晚美人生計畫課程照顧到長輩們的多元需求，從個人興趣探索、心靈成長與財產規劃，到晚年的意定監護、安寧療護與身後規劃等。近年來發現高齡者退休後，願意出來擔任志工及參加活動者呈現明顯性別差異，男女比大約為三比七，透過各項活動的問卷調查發現男性偏好的活動型態與需求，因此規劃許多相對應的內容。今年6月即將推出擊劍、飛盤與日式劍道等課程，歡迎熟齡族報名參加，詳情請上社會局Fb活動訊息查詢。

更新時間 : 2023-05-24 17:28 GMT+08:00

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