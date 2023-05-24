FRC國際競賽脫穎而出！石碇獲全明星新秀獎　崇光女力獲團隊精神獎

新北市自109學年度率全國之先推動FIRST Robotics Competition (以下簡稱FRC) 機器人競賽扎根計畫， 今年成績豐碩!石碇高中日前首次參與加拿大區賽，於36隊中獲「 全明星新秀獎」，4月中更挑戰休士頓總決賽， 為北北基公立學校中唯一獲此殊榮；崇光高中是臺灣唯一女力隊伍， 於夏威夷區賽37隊中打進前八強聯盟賽，還拿下「團隊精神獎」。 今(24)於市政會議獻獎，足證新北學子為跨領域世界頂尖人才。

教育局表示，新北市於111學年度起推動全國唯一的培訓計畫， 如補助各校人才培育、設備及團隊運作經費。另FRC競賽精神為考 驗跨領域能力，包括建立品牌、公關行銷能力。同時， 自募參賽經費也屬競賽精神之一，故歷年參賽皆採師生自費， 不足者則公開募資。但為支持團隊， 今年特別額外補助各校部分出國經費。

石碇高中自111學年度成立FRC隊伍， 首次參與加拿大區賽就取得優異成績，師生得知取得決賽權時， 既緊張又期待，決賽參加者為各區賽的冠軍聯盟隊伍， 競爭相當激烈，師生也期待能把握增廣見聞機會， 積極與國外隊伍交流，吸收國外的經驗，帶回與新北FRC聯盟分享 ，共同培育更多頂尖人才。

在夏威夷區賽中獲得團隊精神獎的崇光高中， 在團隊合作上的卓越表現備受大會肯定。 團隊勇於向各國隊伍展現出「全女力」的凝聚力、互信和互助精神， 在這個男性主導的科技和機械領域，超越性別的限制， 打破了外界對於女性的刻板印象，展現出優異能力和潛力， 用實力和智慧爭取到榮譽。

崇光高中隊員陳玲瀅表示，能獲獎是對團隊凝聚力和默契的認可， 也是攜手合作的結果。未來， 我們堅信女性在科技和機械領域中將持續發光發熱， 為這個領域帶來獨特的貢獻，更堅信團隊將持續合作， 不斷突破自我，繼續為實現夢想而奮鬥。

教育局張明文局長表示， FRC競賽是國際最高等級機器人賽事， 參賽學生需整合程式與機械設計、大數據及策略分析、行銷公關、 商業營運及外語能力等跨領域能力，並具備團隊合作及共好的態度， 這些都是培養人才的最重要關鍵。未來將持續推動FRC競賽扎根計 畫，鼓勵各校成立隊伍參賽，加強與國外隊伍交流，建立共備課程， 加強各隊伍的軟實力及技能，讓世界看見臺灣。

石碇高中日前首次參與FRC加拿大區賽獲「全明星新秀獎」，於市政會議獻獎，與新北市市長侯友宜(右４)及教育局長張明文(左1)合照。（照片由新北市教育局提供）