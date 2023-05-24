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FRC國際競賽脫穎而出！石碇獲全明星新秀獎　崇光女力獲團隊精神獎

By 台灣英文新聞
2023/05/24 17:10
崇光高中於FRC夏威夷區賽拿下「團隊精神獎」，於市政會議獻獎，與新北市市長侯友宜(後排右4)及教育局長張明文(後排左1)合照。（照片來源：...

崇光高中於FRC夏威夷區賽拿下「團隊精神獎」，於市政會議獻獎，與新北市市長侯友宜(後排右4)及教育局長張明文(後排左1)合照。（照片來源：...

新北市自109學年度率全國之先推動FIRST Robotics Competition (以下簡稱FRC) 機器人競賽扎根計畫，今年成績豐碩!石碇高中日前首次參與加拿大區賽，於36隊中獲「全明星新秀獎」，4月中更挑戰休士頓總決賽，為北北基公立學校中唯一獲此殊榮；崇光高中是臺灣唯一女力隊伍，於夏威夷區賽37隊中打進前八強聯盟賽，還拿下「團隊精神獎」。今(24)於市政會議獻獎，足證新北學子為跨領域世界頂尖人才。

教育局表示，新北市於111學年度起推動全國唯一的培訓計畫，如補助各校人才培育、設備及團隊運作經費。另FRC競賽精神為考驗跨領域能力，包括建立品牌、公關行銷能力。同時，自募參賽經費也屬競賽精神之一，故歷年參賽皆採師生自費，不足者則公開募資。但為支持團隊，今年特別額外補助各校部分出國經費。

石碇高中自111學年度成立FRC隊伍，首次參與加拿大區賽就取得優異成績，師生得知取得決賽權時，既緊張又期待，決賽參加者為各區賽的冠軍聯盟隊伍，競爭相當激烈，師生也期待能把握增廣見聞機會，積極與國外隊伍交流，吸收國外的經驗，帶回與新北FRC聯盟分享，共同培育更多頂尖人才。

在夏威夷區賽中獲得團隊精神獎的崇光高中，在團隊合作上的卓越表現備受大會肯定。團隊勇於向各國隊伍展現出「全女力」的凝聚力、互信和互助精神，在這個男性主導的科技和機械領域，超越性別的限制，打破了外界對於女性的刻板印象，展現出優異能力和潛力，用實力和智慧爭取到榮譽。

崇光高中隊員陳玲瀅表示，能獲獎是對團隊凝聚力和默契的認可，也是攜手合作的結果。未來，我們堅信女性在科技和機械領域中將持續發光發熱，為這個領域帶來獨特的貢獻，更堅信團隊將持續合作，不斷突破自我，繼續為實現夢想而奮鬥。

教育局張明文局長表示， FRC競賽是國際最高等級機器人賽事，參賽學生需整合程式與機械設計、大數據及策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力等跨領域能力，並具備團隊合作及共好的態度，這些都是培養人才的最重要關鍵。未來將持續推動FRC競賽扎根計畫，鼓勵各校成立隊伍參賽，加強與國外隊伍交流，建立共備課程，加強各隊伍的軟實力及技能，讓世界看見臺灣。

FRC國際競賽脫穎而出！石碇獲全明星新秀獎　崇光女力獲團隊精神獎

石碇高中日前首次參與FRC加拿大區賽獲「全明星新秀獎」，於市政會議獻獎，與新北市市長侯友宜(右４)及教育局長張明文(左1)合照。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-05-24 17:28 GMT+08:00

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