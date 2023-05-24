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LGBT系列踩到紅線 馬來西亞查扣Swatch彩虹錶

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/24 16:23
東京Swatch店家（圖／美聯社）

東京Swatch店家（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瑞士錶商Swatch 23日表示，馬來西亞官員日前突襲了多家Swatch分店，查扣了164只「同志驕傲系列」（Pride Collection）錶款，正研議法律因應方式，強調不會停止在馬國銷售相關產品。

美聯社路透報導，Swatch指，馬來西亞內政部官員13、14日搜索了多家購物中心Swatch專櫃，沒入了同志驕傲系列錶款，原因是「有著LGBT的意涵」。這系列共有象徵LGBT文化的紅橙黃綠藍紫六種顏色，錶身還有兩個彩虹環。

Swatch集團執行長Nick Hayek Jr.透過聲明，捍衛彩虹錶傳遞的是和平與愛的訊息，不會傷到任何人。他強調，品牌向來提倡正面的快樂人生，無關政治。「不解內政部為何要查扣這每年在馬來西亞天空出現數千次的美麗彩虹。」

Swatch表示，已恢復銷售同志驕傲系列錶款，公司法務部門正研議因應方案，要取回被沒收的商品。

馬來西亞以穆斯林為大宗，同性戀視同犯罪，依伊斯蘭律法，可處鞭刑，若依殖民時期的民法，雞姦可判高達20年刑期。去年，伊斯蘭官方單位審問了18名參加LGBT萬聖節派對的人士。

支持LGBT運動的英國樂團「酷玩」（Coldplay），今年11月將在馬來西亞舉辦演唱會，受到在野「馬來西亞伊斯蘭黨」（Pan-Malaysian Islamic Party）批評。
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