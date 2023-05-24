台灣首例！美國玉米50多萬公斤驗出「嘔吐毒素」 不慎吃下恐食物中毒

（台灣英文新／朱明珠 綜合報導）根據食藥署的最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，一批從美國進口的玉米被驗出俗稱「嘔吐毒素」的黴菌（脫氧雪腐鐮刀菌烯醇）超標，食藥署今（24）日表示，這是首批美國進口玉米違規，若不慎食用會有食物中毒或腸胃道不適的情形，例如嘔吐等，而這批約50多萬公斤違規商品將全數退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富說明，這是我國第一次在邊境機查驗到這黴菌，過去從未查到過，由於玉米相關產品在保存不當的情況下，例如潮濕、悶熱等容易產生黴菌或真菌毒素，食藥署過往在後市場均有進行相關抽驗，項目包括黃麴毒素、赭麴毒素和脫氧雪腐鐮刀菌烯醇等，每年抽驗20件，包括工廠與通路，近5年至今累計共抽驗96件都合格，請民眾不用恐慌。

這批脫氧雪腐鐮刀菌烯醇超標的玉米由高雄市路竹區「台宗聯採有限公司」以食品號列申報進口，主要用途是食品原料，於邊境稽查時被檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2,437 µg/kg，依規定未經加工之玉米限量為1,750 µg/kg，整批50萬1289公斤將全數退運或銷毀，沒有流入市面。

林金富進一步說，這家業者過往銷售紀錄多為「動物飼料」販售，但玉米本來就可以給人或動物食用；將從一般抽驗的2%至10%，提高到20%至50%的加強抽驗。