嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）香港國泰航空爆出歧視乘客事件，中國乘客英語不好，無法表達需求，竟遭空服員碎嘴抱怨，有乘客發出不平之鳴，透過網路發文客訴，網民炸了鍋，也驚動了香港、北京政府，國泰立刻道歉，三名空服員因此丟了飯碗。

根據美聯社，事件發生在21日的四川成都飛香港CX987航班。一名坐在機組員休息區附近的乘客，聽到空服員抱怨客人不會說英文、粵語，甚至嘲笑一名把「毛毯」（blanket）跟「地毯」（carpet）搞混的乘客。

空服員輕蔑地說：「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」（不會說毛毯的英文就別想拿毛毯。）眾人聽了一陣笑。又說「Carpet is on the floor.」（毛毯是在地上。）對話全遭乘客錄了下來。

香港01指出，另有一名老者在起飛後不久，抱著小孩去廁所。空姐先用粵語廣播，安全燈號還未熄滅，請回座位，又向同事說「他們聽不懂人話啦」。這名爆料的乘客表示，「整個航班，我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。」

事件在微博瘋傳，出現了#在香港仇視普通話注定是笑話的標籤。國泰旋即於22日在微博道歉，而在港府關切、中國官媒人民日報的斥責下，國泰航空行政總裁林紹波（Ronald Lam）也於23日致歉，並表示已解聘了三名空服員，會致力改善相關服務。

事件連帶引發了香港人歧視中國人的討論。中國網友「紅塵之蓮」今（24）日在微博說道，歷經了上百年殖民教育薰陶，許多香港本土人都是瞧不起中國人的。他認為，沒必要勉強，「不願意做中國人的好走不送。」他並稱，一味地惠港惠台是行不通的，連做夫妻都要講三觀合，「身在曹營心在漢，名義上的中國人要他做甚？」



（微博截圖）