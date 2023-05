嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)香港國泰航空爆出歧視乘客事件,中國乘客英語不好,無法表達需求,竟遭空服員碎嘴抱怨,有乘客發出不平之鳴,透過網路發文客訴,網民炸了鍋,也驚動了香港、北京政府,國泰立刻道歉,三名空服員因此丟了飯碗。

根據美聯社,事件發生在21日的四川成都飛香港CX987航班。一名坐在機組員休息區附近的乘客,聽到空服員抱怨客人不會說英文、粵語,甚至嘲笑一名把「毛毯」(blanket)跟「地毯」(carpet)搞混的乘客。

空服員輕蔑地說:「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」(不會說毛毯的英文就別想拿毛毯。)眾人聽了一陣笑。又說「Carpet is on the floor.」(毛毯是在地上。)對話全遭乘客錄了下來。

香港01指出,另有一名老者在起飛後不久,抱著小孩去廁所。空姐先用粵語廣播,安全燈號還未熄滅,請回座位,又向同事說「他們聽不懂人話啦」。這名爆料的乘客表示,「整個航班,我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。」

事件在微博瘋傳,出現了#在香港仇視普通話注定是笑話的標籤。國泰旋即於22日在微博道歉,而在港府關切、中國官媒人民日報的斥責下,國泰航空行政總裁林紹波(Ronald Lam)也於23日致歉,並表示已解聘了三名空服員,會致力改善相關服務。

事件連帶引發了香港人歧視中國人的討論。中國網友「紅塵之蓮」今(24)日在微博說道,歷經了上百年殖民教育薰陶,許多香港本土人都是瞧不起中國人的。他認為,沒必要勉強,「不願意做中國人的好走不送。」他並稱,一味地惠港惠台是行不通的,連做夫妻都要講三觀合,「身在曹營心在漢,名義上的中國人要他做甚?」



(微博截圖)