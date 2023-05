日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效

(台灣英文新聞/張雅鈞 台北採訪報導)為期10天的第76屆世界衛生大會21日登場,許多民團盡其所能為台灣爭取國際曝光、表達參與WHA的訴求,剛從日內瓦返國的台灣數位外交協會專案經理葉家彥表示,今年政府與民間努力,有確實被外國受眾聽見、討論,也獲得許多正面的肯定。

第76屆世界衛生大會(WHA)於21日至30日在日內瓦舉行,我國連續第7年未收到邀請,無法以觀察員身分與會。然而隨著台海議題邁入國際視野,台灣國際參與的訴求也獲得更廣泛的關注與聲援,截至23日已有7個邦交國、11個非邦交國在會上發言支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。

為讓世界看見台灣的貢獻與訴求,我國公私部門也輪番上陣,以不同的途徑來達成共同的目標,展現自強不息的精神以及年輕世代的多元創意。

社團法人台灣數位外交協會除了與台大全球衛生學程合作,於21日在台灣舉行相關論壇,更派出數位外交小隊前進日內瓦,拜訪了當地組織與智庫,包括日內瓦健康論壇(Geneva Health Forum)以及日內瓦安全部門治理研究中心(DCAF-Geneva Centre for Security Sector Governance ),也聯繫美國國會議員、瑞士國會友台小組發推文聲援台灣。

Taiwan's considerable contributions to global health are undeniable and China's attempts to exclude them undermines what the World Health Organization stands for. I join @SecBlinken in calling on @WHO to invite Taiwan as an observer to the World Health Assembly. https://t.co/IiNA1JE6UC — Rep. Colin Allred (@RepColinAllred) May 16, 2023

Thank you @Sen_JoeManchin for your support of Taiwan's participation in the WHA.#LetTaiwanHelp https://t.co/8doNXLPMbj — Taiwan Digital Diplomacy Association (@digidiploTaiwan) May 19, 2023

Thank you @RepBera for your visit to Taiwan last month with the US delegation and for your continued support of Taiwan's participation in the WHA.#LetTaiwanHelp https://t.co/e4t8FNP3i5 — Taiwan Digital Diplomacy Association (@digidiploTaiwan) May 18, 2023

數位外交小隊還參與了由僑民成立的瑞士小旺萊協會所主辦的活動,在日內瓦以遊行、台灣創意館、茶文化節等方式推廣台灣能見度,並透過跟與會的外國友人對談,了解他國人民如何看待台灣參與WHA一事。

小隊代表葉家彥表示,當他在宣達理念時,驚訝的發現街頭民眾交頭接耳的討論我方的訴求,「日內瓦是個坐擁許多國際組織的城市,對於來自世界各種組織、團體、族群在街頭表達訴求,當地居民司空見慣,且不論當地民眾是否同意我們的訴求,但能『真正聽見』,可以說今年台灣政府與民團的行動,比想像中有效。」

葉家彥指出,遊行現場約聚集300人上下,途中還有許多歐盟居民加入聲援台灣,警方到場維持秩序但並無大動作限制,相對友善,出乎意料地也沒有持反對意見者到場表態。

許多民眾向葉家彥表示,理解台灣的訴求,也同意台灣與中國在政治上不同,盼台灣能夠達成目標,其中更不乏聯合國與世衛組織的員工。瑞士支特科索沃入聯Skun基金會主席沙班尼(Muharrem Shabani)也公開接受採訪,表示科索沃跟台灣處境相似,所以能體會台灣人面對不被國際承認的心情,也盼日後科索沃跟台灣能密切合作,共同爭取應有的權利。

遊行訴求應讓台灣參與WHA。(圖/數位外交行動計畫臉書)



瑞士支特科索沃入聯Skun基金會主席沙班尼(Muharrem Shabani)到場聲援遊行。(圖/數位外交行動計畫臉書)

數位外交小隊另一項重任,是將包括數位外交協會、台灣公衛學生聯合會、財團法人台灣醫界聯盟在內共11個民團聯署的陳情書,遞交給瑞士議員瓦德(Nicolas Walder),盼能藉由議員提出友台法案,驅動瑞士政府於WHA會議中支持台灣,未來也能協助引薦台灣人才加入國際組織,進一步強化台灣於各國際組織之影響力。

數位外交協會指出,瓦德完全支持連署書的內容,並強調台灣無法加入世界衛生組織對全世界來說也是很大的問題,台灣在醫療領域上活躍的表現,世界需要台灣站在同一陣線,也允諾會盡其所能將友台法案帶進國會裡做討論。

瑞士議員瓦德(左2)認真聽取台灣民團數位外交協會專案經理葉家彥陳述台灣希望參與WHA的訴願。(圖/數位外交行動計畫臉書)

數位外交協會也表示,今年會執行WHA公民外交專案,是有感於台灣過去想加入WHO的這個議題侷限於國內發酵,普遍不被國際社會了解,在與外國媒體或是NGO組織聯絡時,對方對相關議題感到陌生;此外,台灣過去仰賴老牌民間團體或是海外僑民社團在做發聲,希望透過創意、社群媒體等不同方式讓年輕世代一同加入響應。

對此葉家彥指出,提升台灣與國際社會互動、增加台灣國際能見度,網路與社群媒體必不可少。以本趟任務為例,此番遞交陳情書給瓦德議員,透過議員的社群媒體曝光相關訴求與理念,不僅及時傳遞訊息,也更容易為他國人民所知。

葉家彥也分享,今年由精通英文及法文的代表前往宣傳理念,提升了在當地街頭採訪交流的品質;他也提及,瑞士台商總會今年邀請許多精通法文、德文、西班牙語的台灣留學前來協助,在溝通宣傳上也更加順暢。