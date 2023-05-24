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日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/05/24 16:29
民團台灣數位外交協會專案經理葉家彥（左）將11個民團聯署的陳情書遞交給瑞士議員瓦德（右）（圖／數位外交行動計畫臉書）

民團台灣數位外交協會專案經理葉家彥（左）將11個民團聯署的陳情書遞交給瑞士議員瓦德（右）（圖／數位外交行動計畫臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北採訪報導）為期10天的第76屆世界衛生大會21日登場，許多民團盡其所能為台灣爭取國際曝光、表達參與WHA的訴求，剛從日內瓦返國的台灣數位外交協會專案經理葉家彥表示，今年政府與民間努力，有確實被外國受眾聽見、討論，也獲得許多正面的肯定。

第76屆世界衛生大會（WHA）於21日至30日在日內瓦舉行，我國連續第7年未收到邀請，無法以觀察員身分與會。然而隨著台海議題邁入國際視野，台灣國際參與的訴求也獲得更廣泛的關注與聲援，截至23日已有7個邦交國、11個非邦交國在會上發言支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。

為讓世界看見台灣的貢獻與訴求，我國公私部門也輪番上陣，以不同的途徑來達成共同的目標，展現自強不息的精神以及年輕世代的多元創意。

社團法人台灣數位外交協會除了與台大全球衛生學程合作，於21日在台灣舉行相關論壇，更派出數位外交小隊前進日內瓦，拜訪了當地組織與智庫，包括日內瓦健康論壇（Geneva Health Forum）以及日內瓦安全部門治理研究中心（DCAF-Geneva Centre for Security Sector Governance ），也聯繫美國國會議員、瑞士國會友台小組發推文聲援台灣。

數位外交小隊還參與了由僑民成立的瑞士小旺萊協會所主辦的活動，在日內瓦以遊行、台灣創意館、茶文化節等方式推廣台灣能見度，並透過跟與會的外國友人對談，了解他國人民如何看待台灣參與WHA一事。

小隊代表葉家彥表示，當他在宣達理念時，驚訝的發現街頭民眾交頭接耳的討論我方的訴求，「日內瓦是個坐擁許多國際組織的城市，對於來自世界各種組織、團體、族群在街頭表達訴求，當地居民司空見慣，且不論當地民眾是否同意我們的訴求，但能『真正聽見』，可以說今年台灣政府與民團的行動，比想像中有效。」

葉家彥指出，遊行現場約聚集300人上下，途中還有許多歐盟居民加入聲援台灣，警方到場維持秩序但並無大動作限制，相對友善，出乎意料地也沒有持反對意見者到場表態。

許多民眾向葉家彥表示，理解台灣的訴求，也同意台灣與中國在政治上不同，盼台灣能夠達成目標，其中更不乏聯合國與世衛組織的員工。瑞士支特科索沃入聯Skun基金會主席沙班尼（Muharrem Shabani）也公開接受採訪，表示科索沃跟台灣處境相似，所以能體會台灣人面對不被國際承認的心情，也盼日後科索沃跟台灣能密切合作，共同爭取應有的權利。

日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效

遊行訴求應讓台灣參與WHA。（圖／數位外交行動計畫臉書）

日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效
瑞士支特科索沃入聯Skun基金會主席沙班尼（Muharrem Shabani）到場聲援遊行。（圖／數位外交行動計畫臉書）

數位外交小隊另一項重任，是將包括數位外交協會、台灣公衛學生聯合會、財團法人台灣醫界聯盟在內共11個民團聯署的陳情書，遞交給瑞士議員瓦德（Nicolas Walder），盼能藉由議員提出友台法案，驅動瑞士政府於WHA會議中支持台灣，未來也能協助引薦台灣人才加入國際組織，進一步強化台灣於各國際組織之影響力。

數位外交協會指出，瓦德完全支持連署書的內容，並強調台灣無法加入世界衛生組織對全世界來說也是很大的問題，台灣在醫療領域上活躍的表現，世界需要台灣站在同一陣線，也允諾會盡其所能將友台法案帶進國會裡做討論。

日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效

瑞士議員瓦德（左2）認真聽取台灣民團數位外交協會專案經理葉家彥陳述台灣希望參與WHA的訴願。（圖／數位外交行動計畫臉書）

數位外交協會也表示，今年會執行WHA公民外交專案，是有感於台灣過去想加入WHO的這個議題侷限於國內發酵，普遍不被國際社會了解，在與外國媒體或是NGO組織聯絡時，對方對相關議題感到陌生；此外，台灣過去仰賴老牌民間團體或是海外僑民社團在做發聲，希望透過創意、社群媒體等不同方式讓年輕世代一同加入響應。

對此葉家彥指出，提升台灣與國際社會互動、增加台灣國際能見度，網路與社群媒體必不可少。以本趟任務為例，此番遞交陳情書給瓦德議員，透過議員的社群媒體曝光相關訴求與理念，不僅及時傳遞訊息，也更容易為他國人民所知。

葉家彥也分享，今年由精通英文及法文的代表前往宣傳理念，提升了在當地街頭採訪交流的品質；他也提及，瑞士台商總會今年邀請許多精通法文、德文、西班牙語的台灣留學前來協助，在溝通宣傳上也更加順暢。
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