台灣學生政見歧視滿滿 台大經濟系助理教授點出問題根源 「譴責不下去」

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台大經濟系系學會選舉的歧視政見風波，震出了社會對所謂台灣最高學府的失望，引發了撻伐學生、阻其職涯的各種議論。對此，台大經濟系助理教授蘇軒立有感而發表示，歸根究底，恐怕是教育失敗，環境不平等，才養出了這樣的心態。

蘇軒立22日在臉書表示，該系近日遭炎上，有幾點想譴責，但分析過後，發現大人、社會，乃至整個教育體系都難辭其咎，「這麼一想，就譴責不下去了」。

首先，學生不把選舉當一回事，四組中有三組候選人的政見都在開玩笑。但反觀2022台北市長選舉，12組中也「不乏不正經的政見」，重建海霸王、淋巴操、陽明山開賭場，還有上次的蜂蜜檸檬。「畢竟他們花了150萬在公開場合講X話，而且總統候選人可以講挖石油與蓋Disney，現實社會就是這麼運作地。」

第二，18歲的成年人必須為自己的行為負責。但蘇軒立嘆，日前剛完成高三入學口試，發現18歲的心思其實仍不脫孩子，「沒有人真的知道自己想做什麼。」他分享，外國同事對台灣高中生從早一路上課到晚上、被學科與考試佔據的生活感到相當訝異，以致眼界狹隘。「我們該問的是，為什麼會把18歲的成人教得像小孩一般？」

第三，這兩名學生，充滿歧視、不懂平等，該罵。然而，蘇軒立提到，平等要從環境學起，在有著多元種族、性別的成長環境中，才能學會真正尊重彼此的異同。但，台灣對特定東南亞國家、外籍勞工仍多歧視，從日治時代起設立的單一性別高校，也減少了與異性交流的機會。在這樣的環境中，如何好好推動種族平等、性別平等？

蘇軒立坦言，對於性平與言論自由的無知，常常出現在台灣學生選舉上，如去年性平委員會學生委員的政見，顯見這並非個案，而是教育沒做好，社會沒有提供適當環境，絕非教科書沒寫或考試沒考。

蘇軒立指出，在責備他們時，我們必須反思的是，真正的問題根源，其實是整個「社會環境的不平等」和「僵固的流動性」。



台大經濟系學會正副會長選舉，四組候選人的政見（圖／台大經濟系臉書）