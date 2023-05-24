為台灣古都400年暖壽慶生　台南安平鼓樂嘉年華5/28登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由台南市鼓樂協會籌辦的第一屆「安平鼓樂嘉年華會」將於(28)日登場，為台南400年暖壽慶生，安平區公所區長蕭泰華表示，此次活動便是由民間組織、安平在地鄉親與安平在地信仰中心合作自主發起的慶祝活動，展現安平民間豐富的活力及深厚的人文歷史素養。

安平區公所區長蕭泰華還說，明年是台南400年的紀念，除了市政府預計辦理一系列的慶祝及紀念活動外，安平區作為見證台南400年來無數變遷成長的起點，也自發地由民間發起許多慶祝及紀念活動，相信安平能夠作為台南最具代表性的歷史文化古都，繼續迎接下一個400年。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，這次嘉年華會將透過鼓樂從安平十角頭的王城西社西㡣殿為起點，透過鼓樂熱鬧活潑的行進的方式，重回400年前戰火炮聲的情況，讓在地居民了解歷史並凝聚向心力，期待明年台南市建城400年時，擴大舉辦。

台南市鼓樂協會理事長林韻慈表示，近幾年因疫情影響遲遲無法辦理，解封後加上正逢建城400年，臺南市鼓樂協會原計畫於2020年籌辦的「安平鼓樂嘉年華會」終於在今年能如期舉辦，第一屆的踩街嘉年華會活動將在28日早上登場，鳳天神鼓、台灣甲冑武士隊、朝安宮龍之鼓太鼓團、六甲國中太鼓武術扯鈴隊、崇和國小太鼓社、五甲教養院打擊樂團、魔法烏克麗麗樂團、佳興國中太鼓隊、華醫太鼓社、新豐高中太鼓社、朝興太鼓團、高雄市路竹區下坑國小森巴鼓團均受邀演出。另外，今年報名出席的隊伍也有近30隊，分別是西門國小太鼓隊、忠義國小太鼓隊、勝利國小太鼓隊、中華醫事科技大學華醫太鼓社等單位。

「安平鼓樂嘉年華」活動將於26日上午11時舉辦行前記者會，中華醫事科技大學華醫太鼓社與鳳天神鼓將聯合演出，為28日的嘉年華會揭開序幕，當日有福爾摩沙遊艇酒店與安平開台天后宮聯名開發的端午粽禮產品發布會，讓喜慶鼓聲與粽葉飄香和大家分享端午佳節的喜氣。