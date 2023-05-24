聖露西亞副總理訪台灣 會賴清德、吳釗燮重申支持台灣國際參與

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）加勒比海友邦聖露西亞副總理希瑞爾來台灣進行為期５天的訪問，期間於23日與副總統賴清德會晤、並接受外交部長吳釗燮午宴款待，希瑞爾也強調露國將持續深化與台灣的合作，強化兩國邦誼， 並持續支持台灣國際參與。

聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）訪團於22日抵台，預計於26日結束訪問行程離台，23日上午希瑞爾前往總統府與賴清德會面。賴清德指出，台灣和聖露西亞都是海島國家，共同追求民主、自由、 人權的普世價值，非常感謝聖露西亞長期在國際上為台灣發聲， 支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」( ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等， 特別是在今年「世界衛生大會」（WHA），再度為台灣仗義執言， 爭取台灣參與「世界衛生組織」的機會。

賴清德認為，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外。 他感謝聖露西亞對台灣的支持，也呼籲民主世界不應該受到「 一中原則」框限。中華民國台灣是和平的守護者， 也是危機的管控者，會積極維持台海和平穩定的現狀。 因為和平無價、戰爭沒有贏家。和平穩定符合全世界各國的利益， 希望民主陣營能夠站在一起。

賴清德也談到，聖露西亞風景非常漂亮，未來希望台露共同合作，在疫後讓觀光產業好好發展。

希瑞爾則指出，台灣是聖露西亞非常特別的朋友。 在聖露西亞到處都能看到台灣政府及人民對他們的支持，例如農業、 基礎建設及金融經濟等面向，並協助加強公共衛生， 醫療照護和執法等領域。聖露西亞也非常關注兩國文創產業的交流， 期盼此次訪問進一步提升雙方文化方面的合作， 拉近台灣與聖露西亞間人民的距離。

希瑞爾副總理表示，台灣在國際社會中扮演重要的角色， 也應該要為所有國際組織接納。台灣能讓國際公民社會更豐富， 聖露西亞也會繼續支持台灣更完整地參與國際社會。 他也期待這次訪問能進一步強化雙邊關係及合作。

外交部長吳釗燮（左）與聖露西亞副總理希瑞爾（右）握手。（圖／外交部）

外交部長吳釗燮隨即以午宴歡迎希瑞爾及訪問團成員一行，吳釗燮表示，希瑞爾副總理不遠千里來訪， 充分展現露國對兩國篤睦邦誼的支持。 露國政府長年來堅定支持我國參與國際組織，皮耶（Philip J. Pierre）總理自前（2021）年7月就任以來， 已連續兩年在聯合國大會為台灣仗義執言， 兩週前露國也致函提案支持我國以觀察員身分參與第76屆「 世界衛生大會」（WHA），對於露國堅定力挺台灣， 我國政府與人民衷心感謝。



吳釗燮提及，台露兩國近年來不斷深化在各個領域的密切合作， 成果豐碩，裨益露國國計民生。而在當前後疫情時代， 兩國政府將齊力深化在經貿、投資、觀光及文創產業的交流。 吳部長強調，台灣作為露國的永續發展合作夥伴， 將持續擴展雙方全方位合作關係，共同創造兩國人民的福祉。



希瑞爾則感謝我國政府熱情款待， 並肯定台灣與露國共同合作推動的各項計畫，真正嘉惠露國人民。 露國將持續深化與台灣的合作，強化兩國邦誼， 並持續支持台灣國際參與。