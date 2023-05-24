促進台灣漁業永續發展！水試所：水解魚蛋白粉作為飼料替代蛋白源

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應全球魚粉價格高漲， 行政院農業委員會水產試驗所今（24）日表示，針對我國大宗加工魚種開發水解技術， 從魚類加工剩餘物萃取水解魚蛋白粉，蛋白質含量高達72-88% ，具備替代部分飼料魚粉潛力，不僅促進水產加工的全魚利用， 更能降低對海洋捕撈資源的依賴，促進台灣漁業的永續發展。

水試所表示，魚類經加工取肉處理，剩餘的頭、尾、 骨和內臟等佔比近乎魚體重的一半，根據關務署近3年(2020-2022)出口統計資料，我國大宗加工魚種包含吳郭魚、 金目鱸和鬼頭刀等，其年平均加工剩餘物產量高達7,800餘公噸 。魚類加工剩餘物含有大量的魚骨，若直接乾燥粉碎成下雜魚粉， 營養價值低，並非理想的飼料原料。

水試所說明，該所開發的蛋白酶水解技術具有環境友善的特點， 製程僅使用天然蛋白酶，無須使用酸、鹼或有機溶劑， 並針對不同魚種的原料特性，分別開發最佳化水解技術， 能在數小時內快速將骨肉混雜的剩餘物分離為水解魚蛋白粉、 骨渣和魚油等具經濟價值的再利用資材， 其中水解魚蛋白粉和魚油可作為飼料原料， 骨渣粉碎後的魚骨粉可開發為有機農業資材或是飼料用礦物質， 創造全魚利用的循環經濟。

水試所指出，魚粉是水產飼料最主要的蛋白源， 主要來自國外海洋捕撈漁獲，近年來受限於過度捕撈、 氣候變遷和海洋汙染等因素， 海洋資源已無法滿足快速成長的水產養殖產業， 新冠疫情期間的船運成本上漲及船期時間不穩定， 更是嚴重衝擊我國飼料產業與糧食生產， 將在地加工魚類的剩餘物循環再利用， 有助於降低國外進口魚粉依賴，維護海洋資源永續利用， 並符合農業淨零排放之政策目標。

(a) (b)

▲粗製(a)和精製(b)吳郭魚水解魚蛋白粉， 蛋白質含量分別為76%和83%。粗製水解魚蛋白粉成本約40元 /公斤，較市售一級紅魚粉的價格（約50-60元/公斤）為低， 適合作為飼料原料使用；精製水解魚蛋白成本較高， 但具有免疫調節和抗氧化等生物活性， 適合開發為機能性飼料添加物。(圖片由水試所提供)