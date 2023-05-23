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【台灣2024大選】侯友宜獲徵召民調下滑•自爆拜會管中閔　郭台銘散心返台密會彰縣議長謝典林

➤國民黨徵召結果出爐後, 侯友宜與郭台銘的下一步動作, 都讓外界好奇! ➤聯合報最新調查發現，2024年總統大選目前檯面上的候選人呈現三強鼎立態勢，賴清德以28%支持度微幅領先侯友宜的24%，柯文哲以22%支持度緊追在後。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 21:22
根據聯合報五月份最新民調,  與四月底相較, 侯友宜最新民調下降多達5%, 目前成為柯文哲22%與侯友宜24%在伯仲之間, 賴清...

根據聯合報五月份最新民調,  與四月底相較, 侯友宜最新民調下降多達5%, 目前成為柯文哲22%與侯友宜24%在伯仲之間, 賴清...

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 新北市長侯友宜17日接受國民黨徵召後，一改先前保守態度，猛攻民進黨執政缺失，今(23日) 早再度開轟詐騙集團結合組織犯罪，也點名綠營政治人物，使用詐騙集團房屋，質疑民進黨難道不用檢討嗎？

綜合華視新聞與聯合新聞網23日報導，聯合報最新調查發現，國民黨並沒有出現總統候選人提名行情，在藍綠白三強爭霸情形下，相較該報四月底民調，侯友宜支持率反而下滑五個百分點，目前以二成四支持率緊追賴清德的二成八，與柯文哲的二成二則在伯仲之間。

多家媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘角逐大位失利後出國散心，前天(21日) 晚間9點返抵台灣，今（23）日隨即在自己位於信義區的信義富邦豪宅，密會國民黨籍的彰化縣議長謝典林等人，究竟談了什麼, 謝典林在最新臉書po文中表示, 不方便轉述太多。

無論如何, 郭台銘的下一步備受外界關注。

無巧不巧, 中央社報導，身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜今天(23日) 說，日前曾拜訪台大卸任校長管中閔，彼此針對教育與經濟兩大面向暢聊2小時，獲益良多，堅信教育與經濟是撐起台灣重要的脊梁。

由於外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，這場會面也格外受到關注。但一位不便具名的近侯人士說，目前侯友宜就是四處拜會，尚未聽說「侯管配」等副手事宜。

侯友宜今天是在社群網站臉書以「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁！」為題發文表示，日前就近來國內外的經濟情勢，拜訪管中閔請益專業意見，同時也對青年面臨的就業、居住與高教等問題交換看法。

侯友宜表示，面對疫情後經濟新局，包括國際原物料上漲、通貨膨脹與物價飆漲都是已然出現的危機，在在衝擊庶民經濟，「但是，台灣做好準備了嗎？」少子化衝擊衍生高等教育亂象，以及低薪、失業率高與買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊。

侯友宜說，這些議題大抵不脫教育、經濟兩大面向，彼此都堅信教育跟經濟攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁，2小時的暢聊充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。

侯友宜表示，管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量干擾，從管中閔的新書「大學的脊梁」得以一窺箇中辛酸，這本書傳遞的信念與他一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代」。

【台灣2024大選】侯友宜獲徵召民調下滑•自爆拜會管中閔　郭台銘散心返台密會國民黨彰縣議長謝典林
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更新時間 : 2023-05-23 22:34 GMT+08:00

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