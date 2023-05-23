南韓演員金泰梨徵「免費翻譯」　網氣炸：粉絲為何要免費幫妳賺錢　經紀公司急出面道歉

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）以韓劇「二十五，二十一」展開知名度的南韓演員金泰梨，在YouTube上的VLOG影片也深受粉絲喜愛，但近日卻因IG上發布一則貼文而引起負面觀感，她徵求粉絲為自己的VLOG「才能捐贈」，免費翻譯字幕，引起網友熱議。

金泰梨於IG貼文表示，她最近看自己YouTube影片下的留言發現有許多國外粉絲，於是她說道，「我一直思考著，有沒有什麼方法可以提供各位的母語字幕，最後我想出了這個方法」，她接著向粉絲問道，是否有隱藏的翻譯人才對於她上字幕的速度趕到鬱悶，想要親自加入翻譯工作？

第一段看似在招募一起工作的字幕翻譯員，但金泰梨卻在第二段說道，這個企劃是以「才能捐贈」方式進行，意即她想找的是幫忙「免費」翻譯及上字幕的粉絲。

此文一出，立刻引起網友批評道「別人的才能應該花錢買才對吧？」「做過翻譯的都知道，再怎麼簡單的句子，都還是需要絞盡腦汁的，這人是怎樣？」「那妳也捐贈妳的演技，免費演戲吧」「為什麼粉絲要免費幫你賺錢」等，對此行為感到十分不認同，金泰梨也在引起爭議後，立即將貼文刪除。

金泰梨的經紀公司隨後在今（23）日發出聲明表示，金泰梨的VLOG影片包含廣告在內，皆沒有任何收益，並非是要利用粉絲的才能創造收益。

經紀公司對於造成不便表示抱歉，並也解釋道，金泰梨目前提供英文字幕是為了粉絲著想，此次請求多國語言字幕，也僅是希望能讓更多海外粉絲可以觀看影片。