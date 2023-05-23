台北花園大酒店饗聚廚房 Buffet菜色2.0升級版澎湃登場

菜色澎湃且無限品嘗的buffet吃到飽用餐型態，長期深受國人忠誠粉絲愛戴，在餐飲業市場競爭更是極其激烈，台北花園大酒店饗聚廚房自助餐自六月開始，餐檯菜色、食材及服務全面升級，不僅大幅度增加餐點選項，假日餐期更是加碼獻上主廚精選料理位上主菜戰斧豬、紐西蘭小羔羊及泰式檸檬海鮮三選一，近百道多國美饌來滿足饕客味蕾，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位899元+10%，假日午餐及晚餐每位1,099元+10%，為回饋支持，推出四人同行一人免費及餐券優惠，豐富的菜色與專屬優惠，帶領味蕾遨遊世界。

餐檯菜色由廚藝精湛且曾榮獲法國藍帶廚藝認證及世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀，餐檯保留無國界料理，匯集中式、西式、日本…等多國料理，分別有熱食料理區、經典冷菜區、日式海鮮區、甜點區、現點現做料理區…等，更融入泰式風味，像是饕客喜愛的月亮蝦餅、泰式黃咖哩蟹、現煮泰式麵食。熱食區推薦則有紅酒慢燉牛牛頰肉，特選紅酒與牛頰肉精燉成就出豐厚軟嫩的食感，滿滿牛肉脂香讓人著迷，另有松露奶油菌菇香腸燉飯、日式豚肉豆腐燒…等豐美自助美饌。現切爐烤區則是天天供應擄獲老饕味蕾芳心的爐烤牛排，更於假日加碼德國豬腳，嚴選肉質嫩度甚佳的豬腿肉，以辛香料醬料醃製，再放入烤箱內烘烤，外皮酥脆，Q彈不油膩，鮮嫩帶有迷人香料氣息。

甜點部分則有現點現做的手工煙囪卷，來自匈牙利的傳統街頭甜點，烘烤後呈現酥脆的金黃外殼，層次分明柔軟中帶有食感，消費者可自行挑選喜愛口味的霜淇淋及配料。此外除有每日限量手搖鈴私房創意料理（位上）外，為滿足吃到飽饕客求新求變味蕾需求，更加碼於假日嶄新推出主廚精選料理位上主菜三選一(每位現點乙次)，包括黑椒戰斧豬，鮮香夠味的烤豬帶骨里肌肉搭配特選黑胡椒，味濃肉嫩．大口吃肉豪邁過癮。

香煎紐西蘭小羔羊，選用紐西蘭自然野放的飼養精選六個月大的小羔羊，簡單調味後，煎至理想熟度，無羊肉的腥羶味，軟嫩口感在唇齒間碰撞，脂香四溢不膩口。泰式檸檬海鮮，鮮流時令海鮮搭配與特製酸甜、辣勁溫潤的泰式醬汁一同烤製，食材的天然鮮味於舌尖綻放。自2023年6月1日至6月10日止，於自助午/晚餐時段，四人同行用餐享一人免費。單筆發票金額滿5,000元，加碼贈平日自助午/晚餐或假日下午茶餐券2張。

想要規劃好友聚餐、家庭聚會則可趁現在把券張買起來，饗聚廚房餐券優惠效期一年(贈券除外)，平日午/晚餐或假日下午茶餐券5張一套4,000元，購買2套再加贈2張平日午/晚餐或假日下午茶餐券，精省盡享豐盛澎湃自助盛宴。

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「三五好友聚會、家庭聚餐或公司餐敘，消費者喜愛以自助百匯為主，看準消費者對吃到飽餐廳的熱愛，飯店餐檯菜色2.0升級，於假日加碼位上主菜、限量手搖鈴創意料理桌邊服務及現點現做服務，為刺激來客量，搭配優惠促銷及餐券優惠，冀望以菜色服務升級及優惠來吸引更多民眾至飯店消費及增加營收，預計可帶來業績成長約一成。｣