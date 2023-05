「瑪娃」直撲且持續增強　美國當局警告：關島恐面臨20年來最強颱風

延伸閱讀: 颱風「瑪娃」料24日轉強颱 台灣各地應防「劇烈天氣」致災

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中度颱風瑪娃正直撲關島並持續增強。關島總督古蕾露敦促居民待在家裡,並警告當地恐首當其衝。美國國家氣象局指出,這很可能是20年以來侵襲當地最強烈颱風。

#Guam first light Typhoon #Mawar on approach. The view over Tumon Bay pic.twitter.com/Znf9AHUc5Y