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「瑪娃」直撲且持續增強　美國當局警告：關島恐面臨20年來最強颱風

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，這個颱風可能於當地時間明天(24日) 上午10時襲擊關島南部地區。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 17:59
美國國家氣象局的雷達影像顯示, 颱風瑪娃正逼近關島 (美聯社)

美國國家氣象局的雷達影像顯示, 颱風瑪娃正逼近關島 (美聯社)

延伸閱讀: 颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中度颱風瑪娃正直撲關島並持續增強。關島總督古蕾露敦促居民待在家裡，並警告當地恐首當其衝。美國國家氣象局指出，這很可能是20年以來侵襲當地最強烈颱風。

美聯社報導，古蕾露（Lou Leon Guerrero）透過YouTube影片呼籲民眾為瑪娃（Mawar）做好準備並且保持冷靜。美國國家氣象局（National Weather Service）表示，這個颱風可能於當地時間明天(24日) 上午10時襲擊關島南部地區。

國家氣象局氣象學家多爾（Patrick Doll）告訴美聯社：「颱風可能會直接襲擊關島，就算不是直接襲擊，也將會非常接近。」

國家氣象局指出，瑪娃的中心今天位在關島東南方約313.8公里，以時速14.4公里到16公里朝關島的方向移動。

多爾表示，預計瑪娃來襲時，時速將高達225公里，相當於4級颱風，很可能是20年以來侵襲當地最強烈颱風

他警告，這個颱風恐造成「大規模災害」，並且強調「除非你是先遣急救員，否則別出門」。
古蕾露表示，基本上關島從當地時間今天下午1時開始將會進入封鎖狀態。

「瑪娃」直撲且持續增強　美國氣象當局警告：關島恐面臨20年來最強颱風

颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
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