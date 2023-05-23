長榮出品．萬粽期待 各式香粽禮盒預購9折起

艾草菖蒲隨風揚，長榮酒店飄粽香。今年長榮桂冠酒店(台中)推陳 出新，祭出干貝芋香燒肉粽、榴槤甜心粽及鳳梨冰芯粽超越傳統口味 ，霸佔消費者的味蕾。其中， 干貝芋香燒肉粽是以芋頭特有的軟糯口感被粽葉包裹後散發出的香氣 ，佐誘人的五花肉和鮮味逼人的干貝簡直絕配。 愛好榴槤這一味的你，更不能錯過榴槤甜心粽， 將糖漬桔子果粒拌入蒸熟後的紫糯米中，搭配榴槤、 奶皇及桂圓等內餡，爽口不膩的碰撞別有一番風味； 而融合西式的鳳梨冰芯粽，內餡使用焦糖鳳梨調入藍柑橘酒， 椰漿口味的卡士達醬包裹其中，外層搭配沁涼粉皮， 沁涼口感層層分明。每顆單價從55元至220元不等， 亦有多種口味搭配的禮盒供消費者挑選，5月31日前訂購再享早鳥 9折優惠。

承襲南部用料澎湃的盛情，總鋪師的巧工手藝，台糖長榮酒店(台南 )推出的長緣龍粽禮盒六入，原價1,460元，現在購買只需要1 ,275元。內含樂活百寶粽、養生素米粽(兩款任選4顆)，和古 早味鮑魚粽、甜在心米粽(兩款任選2顆)，款款唇齒粽香留，5月 31日前訂購單顆，再享95折優惠。

長榮鳳凰酒店(礁溪)端午「珍粽禮盒」，6月5日前訂購享早鳥優 惠價880元，內含海陸雙拼粽及藜麥八寶粽各三顆。 海陸雙拼粽是將鮑魚及頂級松阪豬久經熬煮後醬汁慢慢滲進糯米中， 揉合花生及鹹蛋黃的香氣，澎派餡料讓您大飽口福； 藜麥八寶粽則以五花肉壓場脂香四溢，與梅乾菜相襯後提甘去膩， 都是好味。同時，對於素食朋友們， 亦有販售麻油猴頭菇粽禮盒供消費者選擇。