新北攜手四大國際夥伴簽訂MOU 大使帶你與世界做朋友

新北市教育局今(23)日辦理九大國際文教中心聯合 開展暨攜手社團法人對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生 會、淡江大學華語中心、臺師大國語教學中心簽訂MOU記者會， 在市長侯友宜見證下，新北市九大國際文教中心首次與駐外大使、 外交人員與來自世界各地的國際學生合作，讓更多學生與世界做朋友 ，認識不同國家的文化特色與生活。

市長侯友宜表示，今(2023)年已發布新北市國際教育白皮書 ，結合逾百個產官學民單位， 成立全球跨界學校國際交流單一媒合大平台， 此次跨界跨域合作邀請駐外經驗豐富的大使及外交人員到各中心分享 赴外的生活經驗及國際禮儀與接待家庭文化體驗， 讓更多學生認識不同國家的文化與生活；此外， 透過來臺灣學習的國際學生現身說法，大手牽小手， 讓新北市學生能體驗多國文化，與世界做朋友， 促進中心主題展國際交流，營造國際化校園。

社團法人對外關係協會會長林永樂表示，協會響應新北市對於203 0永續發展目標的堅持，與新北市政府的合作， 正是公私協力伙伴關係的最佳寫照。另外，協會成立十年來， 利用最專業人力資源，讓涉外事務官員、學者、 企業與民間組織負責人等會員，與有需要的公私部門加強連結， 進而協助我國各界走上國際舞台；協會始終堅持靠私人贊助的方式， 一步一腳印走到現在，未來一定會繼續下去。

瑞芳分區國際文教中心瑞芳國小校長盧娟娟認為， 今年暑假親子育樂營將邀請各界國際人才參與開課， 不僅讓親子一同體驗異國文化，從「大使眼中的世界觀」 更能拓展其多元文化學習與國際視野，透過寓教於樂的方式， 實踐全球交流之目標。

記者會現場還有來自日、韓的新住民和英、 美的國際學生進行多國文化分享。 來自日本的中心志工永冶典子介紹傳統服飾浴衣及生日、結婚、 入學、畢業等家有喜事時所吃的紅豆飯， 並特別帶來日本吉祥物達摩，示範許願時先幫達摩畫左眼， 當願望成真後再幫他畫上右眼，象徵保平安的文化習俗。

淡大華語中心的英國學生Rosie Dawes(杜欣玫)在分享時提到，懺悔星期二是基督教的節日， 每個國家慶祝方式都不同，在英國就稱為《鬆餅日》， 有些地方還會舉辦「鬆餅跑步比賽」，選手們一邊跑415碼， 一邊拿著煎鍋翻轉鬆餅，讓大家享受一場視覺與美食饗宴， 體驗不同國度的美食文化。

教育局表示，新北首次攜手四大國際夥伴，打造真人故事館， 並預計辦理近百場的多國文化主題展、假期育樂營、 國際文化派對及走進偏鄉和千人學校等活動。另新北市與逾150校 締結國際姊妹校，讓更多師生認識不同國家的文化特色與生活， 未來將繼續推動「大使帶你遊世界」、「國際見習生入校」及「 外籍生文化分享」等與中心或偏遠學校合作， 營造多元創新的國際化校園，涵養新北學子成為未來的國際人才。

侯友宜市長攜手四大國際夥伴及九大國際文教中心共同啟動聯合開展儀式後合影。(照片由新北市教育局提供)

侯友宜為代表掛上國際大使牌後合影。(照片由新北市教育局提供)