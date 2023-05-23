新北市教育局舉辦「種下希望 創造奇蹟」圓夢感恩會

新北市教育局今(23)日舉辦《種下希望 創造奇蹟》圓夢感恩會，有300位圓夢者出席，包括已入職場、 曾經得獎學生、目前受獎助學生及其師長。副市長劉和然蒞臨會場， 頒贈感謝獎座，向長期捐助者致上最高謝意。學生也透過感恩回饋， 啟動社會善的循環，活動溫馨感人。

副市長劉和然表示，新北市自2005年成立圓夢基金，迄今已捐助2億 6,085萬，補助3,929人次，每年受資助學生約220名。 新北市關注每一位學生，持續整合資源，於2020年續推建教合作圓 夢獎助金、2022年設置體育績優助學圓夢獎助金， 總計以三類補助金支持績優清寒學生、建教清寒學生、 體育績優清寒學生，高額獎助金、長期資助，深獲廣大回響。

睽違兩年，今擴大辦理感恩會，串聯起市府、捐助者及受獎助者， 之間的互動，主軸為「種下希望 創造奇蹟」，會中各界嘉賓揮動魔法棒， 彷如為樹苗帶來溫暖與生命力，營造希望無限的意境。 同時頒發獎座感謝支持學生向學的社會賢達， 包含微星科技股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、 日電貿股份有限公司、戴建耘教授、厚生股份有限公司、 財團法人功文文教基金會、臺灣金山財神廟慈善會等個人與團體。

其中臺灣師範大學退休教授戴建耘於年少求學過程得到諸多社會善心 人士協助，肯定圓夢基金的精神，及嚴謹的審核流程， 能幫助到真正有需要的學子。近10年來捐贈總額累計逾千萬， 行善低調的他，特請兒子戴長熙前來領獎座。戴先生表示， 爸爸一生奉獻教育，為社會樹立典範，更是自己的模範， 將承襲這份愛心及奉獻的精神。

得獎生家長洪翊城表示，在新北市「在地就學」和「圓夢獎金」 政策的支持下，兩個孩子都是圓夢獎金得主，大兒子洪牧白獲得8年 基金補助，自林口高中畢業後就讀台大電機系， 小兒子洪昊白就讀林口高中2年級，迄今已獲10年補助。兄弟兩人 傳承圓夢助學精神，5年前成立小型讀書中心， 無償邀請需要課業諮詢的脆弱家庭學弟妹一起讀書，每年幫助10餘 人進入理想的高中或大學。

三位代表致詞的學生，其中台灣大學財金系的陳佩妏說， 自己畢業於明德高中，圓夢基金的補助讓自己迎向希望， 今天特地來感謝市府及企業單位，也分享心靈妙招， 在逆境中依舊要懷抱理想，把握學習機會，為生涯目標做最佳準備。 大豐國小林子墨說，自己會會好好學習，孝順媽媽， 做一個有貢獻的人，回饋社會。明志國中周曉玥，除了感恩， 會繼續努力，不辜負大家的期望。

教育局表示，圓夢基金補助對象為設籍新北市之全國高中職、 市立國中小及私立高中職的卓越清寒學生， 學生藉此可紓解家庭經濟壓力，順利完成學業， 許多優秀學子更展現勤奮不懈的學習態度，令人讚賞。 圓夢基金彰顯社會對教育的期許與無私奉獻，期待更多資源挹注， 一起播下愛心種子，等待大樹成長，相信學子必能延續社會的愛心， 也創造人生的奇蹟。

新北市111學年度溫馨助學圓夢基金感恩會大合照。(照片由新北市教育局提供)