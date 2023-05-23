富邦今(23)日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「 面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」為主題，關注在氣候災變、 地緣政治與全球通膨等多重危機下，臺灣如何前瞻未來、 打造淨零轉型之韌性社會。副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、 富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，邀請國內外產、官、學專家齊聚， 為面對全球多重危機下的臺灣，尋求關鍵轉型之解方。

富邦金控、富邦文教基金會自2016年起與臺大風險中心合作， 每年舉辦「全球化講堂」，隨著氣候危機愈演愈烈，「永續發展」 已成為現今人類社會最重要的議題，今年「全球化講堂」 正式更名為「富邦永續大未來論壇」， 持續接軌國際相關議題研究與倡議， 推動臺灣社會對永續發展的共識。

這次富邦永續大未來論壇以討論氣候變遷風險資料庫的建置拉開序幕 ，由金管會副主委邱淑貞、中央研究院經濟研究所研究員張靜貞、 台北富邦銀行總經理郭倍廷、 臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌、KPMG安侯永續發展 顧問公司執行副總經理林泉興等產官學專家共同討論資料庫建置的進 度與問題。緊接著由臺大風險中心發佈「TCFD調查報告－ 高碳排產業面對淨零轉型的挑戰」成果， 就臺灣企業進行氣候相關財務揭露之調查面向， 剖析高碳排產業面對淨零轉型與綠色金融的挑戰。

延續上午場綠色金融與淨零議題， 下午首先邀請經濟部工業局副局長陳佩利、 東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺、 台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏、 宏碁股份有限公司永續長劉靜靜等從台商回流與投資的角度， 剖析氣候變遷引發的風險衝擊對臺灣整體能源與資源使用的影響。 接續以《2023年全球風險報告》為背景，邀請世界經濟論壇( World Economic Forum) 《2023年全球風險報告》主筆之一Sophie Heading與富邦金控首席經濟學家羅瑋、 臺灣大學地理環境資源學系特聘教授兼IPCS學程主任簡旭伸、 陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮等共同與談， 結合國際視角與臺灣在地脈絡，探討全球多重危機下， 臺灣面臨的重大挑戰與能為國際作何貢獻。 論壇最後邀請經濟部水利署署長賴建信、 台灣電力公司副總經理簡福添、 銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜等人共同與談， 在面對如乾旱、暴雨與高溫等極端氣候之系統風險下， 臺灣整體產業、經濟、國土與能源之韌性準備度與挑戰。

富邦集團董事長蔡明忠今日於致詞時指出， 氣候變遷與極端氣候愈演愈烈，能源危機、區域政治緊張、 氣候行動失敗等多重危機的湧現更將成為世界新常態， 台灣亦無法置身事外。面對全球多重危機， 以及各種風險交互作用下所延伸出的更多考驗， 臺灣如何前瞻永續未來，打造淨零轉型之韌性社會， 需要各界共同努力尋找解方。而面對多重風險與產業轉型， 掌握資金的金融業必須挺身而出，成為「氣候正義」的推行助力。 金融業應肩負起把關及資金引導的責任，有效管控環境衝擊， 加速價值鏈永續轉型，扮演穩定社會的關鍵力量， 這也是富邦長期以來對自我的期許。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控視ESG為企業重要發展方向 ，自2015年底啟動「永續經營ESG願景工程」， 積極發揮在金融與非金融面的影響力， 攜手各利害關係人邁向永續未來，並持續接軌國際， 不僅積極推動企業永續轉型，響應各大國際永續組織ESG作為， 更是全台唯一加入世界經濟論壇之金融業者，簽署並揭露World Economic Forum SCM框架，期盼富邦持續扮演永續領航者的角色， 引領台灣朝永續的未來社會穩步前進。

富邦集團以貫徹永續發展為信念，長期耕耘ESG， 富邦金控身為永續領航者，致力接軌國際、引領台灣綠色金融發展， 自2016年起，攜手富邦文教基金會、 臺大風險中心共同推動氣候變遷風險及永續金融相關研究與倡議， 以提升大眾永續意識與行動力，為下一個世代，打造美好未來， 實踐「正向力量 成就可能TM」的品牌精神。

2023富邦永續大未來論壇「面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」線上直播：https://event.udn. com/fubon_globalrisks/

富邦金控、富邦文教基金會、臺大風險中心攜手舉辦「2023富邦永續大未來論壇」。(照片來源：富邦金控提供)