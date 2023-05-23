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臺灣證券交易所：全體證券商2023年4月份稅後淨利35.33億元　累計稅後淨利196.52億元

By 台灣英文新聞
2023/05/23 17:21

臺灣證券交易所今(23)日表示，本（04）月份全體證券商稅後淨利35.33億元，較上月衰退24.35億元(約40.80%)。累計1至4月全體證券商稅後淨利196.52億元，較2022年同期成長69.44億元(約54.64%)。

證交所說，本（04）月大盤總成交值約3.914兆元，較上月減少28.03%，使證券商經紀手續費收入較上月減少；本月自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退1.06億元(約9.61%)；本月證券商承銷業務淨利亦較上月衰退4.09億元(約61.78%)，整體而言，本月份全體證券商稅後淨利35.33億元，較上月衰退24.35億元(約40.80%)。

最後，證交所指出，累計本年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退21.73%；本期自營之證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長99.32億元；證券商承銷業務淨利亦較去年同期成長5.10億元(約34.76%)，全體證券商稅後淨利196.52億元，較去年同期成長69.44億元(約54.64%)。

附表、損益情形統計(單位億元)：

臺灣證券交易所：全體證券商2023年4月份稅後淨利35.33億元　累計稅後淨利196.52億元

全體證券商2023年4月份稅後淨利35.33億元，累計稅後淨利196.52億元。(表格由臺灣證券交易所提供)

更新時間 : 2023-05-23 22:33 GMT+08:00

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