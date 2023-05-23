台灣商總與韓國貿易協會簽署MOU　促進產業交流、共創商機

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）全國商業總會與韓國貿易協會（KITA）今（23）日簽署合作備忘錄（MOU），將聚焦汽車、美容和食品等消費市場，另外也可深化半導體和能源領域的合作。

根據中央社報導，商總理事長許舒博表示，2022年台韓雙邊貿易總額達564億美元，較2021年成長約12%，是台灣第5大貿易夥伴。

商總去年12月組團至韓國參訪及辦理媒合會，初步達成近620萬美元訂單，希望和KITA簽署MOU能深化雙方合作發展，預計明年開始，將與KITA每年辦理1至2次的商業媒合會，聚焦食品、觀光、健康醫療、美容美妝以及遊戲等產業。

陳正祺說，台韓雙邊貿易有6成為半導體產業，已成為互利互補、互惠互助的關係；鄭晚基表示，兩國消費市場仍有很大的發展空間，目前韓國消費品占出口總額11.8%，主要出口國家為美國、日本，但與韓國地緣較近，且文化交流密切的台灣，出口量僅佔美國的1/6。

鄭晚基進一步指出，在半導體產業，韓國強項是記憶體，台灣則具IC設計測試優勢，因此雙方不僅僅是競爭關係，也具合作潛力。

鄭晚基說，來台的韓國觀光客已超越日本觀光客，訪韓的台灣觀光客也成為韓國第3名，雙方在觀光消費市場具有許多共同點，發展空間大。

能源議題方面，鄭晚基表示，台韓天然資源缺乏，皆依賴化石能源進口，因應氣候變遷等挑戰，韓國聚焦氫能發展，台灣則具科技基礎，雙方可以朝研發領域進一步合作。

商總指出，韓國貿易協會成立於1946年，除了在韓國有12個據點之外，在海外8個國家設有11處辦公室，共有將近7萬家企業會員涵蓋多個行業和領域。