Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣商總與韓國貿易協會簽署MOU　促進產業交流、共創商機

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 17:12
商總理事長許舒博（右2）23日和韓國貿易協會常務副會長鄭晚基（左2）簽署合作備忘錄，盼深化雙方在食品、觀光、健康醫療、美容美妝以及遊戲等產...

商總理事長許舒博（右2）23日和韓國貿易協會常務副會長鄭晚基（左2）簽署合作備忘錄，盼深化雙方在食品、觀光、健康醫療、美容美妝以及遊戲等產...

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）全國商業總會與韓國貿易協會（KITA）今（23）日簽署合作備忘錄（MOU），將聚焦汽車、美容和食品等消費市場，另外也可深化半導體和能源領域的合作。

根據中央社報導，商總理事長許舒博表示，2022年台韓雙邊貿易總額達564億美元，較2021年成長約12%，是台灣第5大貿易夥伴。

商總去年12月組團至韓國參訪及辦理媒合會，初步達成近620萬美元訂單，希望和KITA簽署MOU能深化雙方合作發展，預計明年開始，將與KITA每年辦理1至2次的商業媒合會，聚焦食品、觀光、健康醫療、美容美妝以及遊戲等產業。

陳正祺說，台韓雙邊貿易有6成為半導體產業，已成為互利互補、互惠互助的關係；鄭晚基表示，兩國消費市場仍有很大的發展空間，目前韓國消費品占出口總額11.8%，主要出口國家為美國、日本，但與韓國地緣較近，且文化交流密切的台灣，出口量僅佔美國的1/6。

鄭晚基進一步指出，在半導體產業，韓國強項是記憶體，台灣則具IC設計測試優勢，因此雙方不僅僅是競爭關係，也具合作潛力。

鄭晚基說，來台的韓國觀光客已超越日本觀光客，訪韓的台灣觀光客也成為韓國第3名，雙方在觀光消費市場具有許多共同點，發展空間大。

能源議題方面，鄭晚基表示，台韓天然資源缺乏，皆依賴化石能源進口，因應氣候變遷等挑戰，韓國聚焦氫能發展，台灣則具科技基礎，雙方可以朝研發領域進一步合作。

商總指出，韓國貿易協會成立於1946年，除了在韓國有12個據點之外，在海外8個國家設有11處辦公室，共有將近7萬家企業會員涵蓋多個行業和領域。
全國商業總會
韓國貿易協會
合作備忘錄

相關新聞

台北流行音樂中心首度和法國在台協會簽署MOU　台法音樂創作營開跑
台北流行音樂中心首度和法國在台協會簽署MOU　台法音樂創作營開跑
2022/11/02 17:19
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
2022/09/23 15:32
美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢
美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢
2022/08/22 16:24
美台海巡合作備忘錄 蕭美琴與AIT藍鶯25日華府共同簽署
美台海巡合作備忘錄 蕭美琴與AIT藍鶯25日華府共同簽署
2021/03/26 14:20
【武漢肺炎】許勝雄：台灣整體經濟行為「未提升」　政府應準備紓困4.0
【武漢肺炎】許勝雄：台灣整體經濟行為「未提升」　政府應準備紓困4.0
2020/08/20 12:17

更新時間 : 2023-05-23 22:33 GMT+08:00

最受歡迎

台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見