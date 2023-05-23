「沒有邊」的比薩！必勝客「一公尺派對巨飽盒」打造台灣最「長」畢業聚 5/23起限量一萬份

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）必勝客為「聚」而生的派對神器「一公尺派對巨飽盒」再次回歸！繼今年初「最長」的信義區百人比薩派對後，這次前進台北科技大學舉辦「必勝客最長畢業聚」，邀請上百位即將各奔前程的畢業生們共襄盛舉，爽嗑首次在台推出的道地美式經典新口味–「底特律無邊脆皮比薩」，讓畢業生一口吃下都能獲得「無邊際」的祝福。

「一公尺派對巨飽盒」自2022年初首度推出，因為餐點豐富多樣、一盒即可入手10種必勝客經典美味，加上浮誇造型超適合拍照分享，成為公司部門聚餐、慶功、生日派對的首選餐點，這次獻上來自美國的道地美味：「底特律無邊脆皮比薩」，是必勝客第一次在台灣開賣「沒有邊」的比薩，對所有不愛吃比薩邊的人來說是一大好消息。

「底特律無邊脆皮比薩」使用加量起司烤出酥脆口感，還有香氣十足的雙層美式臘腸，搭配「先烘烤再淋醬」的獨特調理方式，每口都吃得到臘腸和濃郁熟成番茄醬汁融合的道地美式風味，必勝客方形「底特律無邊脆皮比薩」目前只在「一公尺派對巨飽盒」才吃得到，也能搭配其他各種經典口味比薩，一次就能嚐到多種不同口感。

除了三份方形比薩，巨飽盒裡還有2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯、5項人氣熱烤副食：BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，最適合畢業季、暑假的各種大小聚會，好吃、好玩又好拍。

全新包裝必勝客「一公尺派對巨飽盒」即日(5/23)起正式開賣，限量只有一萬份。此外，必勝客更祭出好康，為畢業生獻上滿滿的祝福！這次只要透過PK雙饗卡APP訂購必勝客「一公尺派對巨飽盒」，就加贈百事可樂(1.25L)！還有機會抽中以巨飽盒相同尺寸打造的超狂「一公尺巨飽包」，超大容量可以裝入畢業同學的所有夢想，迎向無限寬廣的「必勝」前程！