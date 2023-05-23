NBA球迷注意！軒尼詩限量水晶籃球瓶身　台北文華東方首度亮相

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版首次登台展示，近期發表的「THE DAME JEANNE」也同步於台北文華東方亮相。

為了與全台鑑賞家分享軒尼詩最珍貴的典藏，軒尼詩於今（23）日舉行為期28天的「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」，軒尼詩百樂廷作為沈浸式的鑑賞會第一站，喜愛音樂的軒尼詩第六代調和總藝師莫理斯．費爾沃（Maurice Fillioux）於1979年創製軒尼詩百樂廷，邀請Alicia Keys和天才演奏家郎朗相聚於美國猶他州的沙漠中，一起譜寫並演奏獨家配樂打造全新形象 「共覓和諧之境（Paradis Is On Earth）。

品牌於2022年發表全球限量75組的軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版，也將在鑑賞會中首次與台灣的收藏家見面。此酒款瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）設計，以籃球皮革紋路搭配鉸鍊設計的酒盒，在使用金鑰匙開啟後由四方翩然落下；矗立其中籃球型態水晶瓶身由法國最奢華的水晶品牌巴卡拉（Baccarat）手工吹製，如寶石般閃爍並與古銅色的干邑融為一體。



勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）操刀軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版設計。(品牌提供)



軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版設計。(品牌提供)



軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版設計。(品牌提供)

鑑賞會最終站來到創始人酒窖，近距離鑑賞全球限量2組、軒尼詩酒莊史上最獨特的干邑 - 「THE DAME JEANNE」。此珍稀典藏的酒款是由現任第八代調和總藝師雷諾・費爾沃・季朗德（Renaud Fillioux de Gironde）所創製，選擇高年份且已達到熟成巔峰、被轉移至Dame Jeanne玻璃容器中細心保存的生命之水調製，可以說是軒尼詩酒莊最優異的生命之水所製作的珍稀收藏，金色香料和蜜餞橙皮伴隨雪茄菸草的芬芳氣息呈現無盡餘韻。

Dame Jeanne容器融合皮革、編織與鍍金工藝，整體結構以3D技術製成並交由法國的工藝師完成，不僅使用了法國盧瓦爾河谷區的白色柳木條以及全球最高端的編織技術，瓶身使用的皮革更是由LVMH旗下的皮革廠Tanneries Roux老師傅手工縫紉所完成。藏家可以親自挑選皮革的顏色與皮革上以24克拉鍍金熱壓燙印上客製的文字，全球一年僅發表2組。

鑑賞活動採邀請制，若於文華東方預約特定房型亦可以直接登記限量席次體驗。



「THE DAME JEANNE」全球限量兩組。(品牌提供)