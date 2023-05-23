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管碧玲：海洋就寫在臺灣人的DNA裡　第四屆國家海洋日6/8在高雄舉辦

管碧玲說，躍升海面，重擊海浪的姿態深植人心，再加上旭日初升的背景，象徵著海洋強勁的生命力，愉悅美好彷彿於躍起海面的瞬息間定格，所以海委會選擇大翅鯨來做第四屆國家海洋日的代言人，保護海洋的意識，就是要躍升台灣的價值主流。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 17:10
 海委會主委管碧玲與創作歌手戴曉君一同進行國家海洋日啟動儀式。（照片由海委會提供）

 海委會主委管碧玲與創作歌手戴曉君一同進行國家海洋日啟動儀式。（照片由海委會提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）海洋委員會主任委員管碧玲今（23）日預告，「第四屆國家海洋日」以「海洋星球 躍升主流」為活動主題，將於6月8日至10日在高雄流行音樂中心海音館舉辦，2年1度的「海安演習」將在海音館旁碼頭舉行，11日開放民眾參觀海巡艦，5月27日中午12時開放民眾免費索取音樂會的門票。

海委會主委管碧玲表示，臺灣是海洋國家，海洋就寫在臺灣人的DNA裡，海洋占地球72％的面積，這是以陸地為本的視角所見，但從宇宙的角度來看，孕育生命的正是海洋為主所構成的星球，海洋也是地球萬物生命的母親，守護海洋是人類責無旁貸的重要使命。

海委會將第四屆國家海洋日的主題設定為「海洋星球 躍升主流」，正與聯合國世界海洋日的主題高度連結及呼應，呼籲大家正視轉變中的海洋環境與生態問題，期許在座海委會的同仁及相關地方政府的夥伴能夠一起展現決心，攜手努力讓保護海洋的信念躍升成為台灣的主流價值所在。

管碧玲今日也為本屆國家海洋日的主視覺「躍起的大翅鯨+旭日上升」圖樣揭幕啟用。她表示，每年冬末春初，大翅鯨會沿黑潮往北游經臺灣，附近海域都有目擊報告，會選用大翅鯨為主視覺的原因有三個：第一是超長的胸鰭儼然翅膀，可達體長的三分之一，蓄勢飛翔；第二是成年雄鯨吟唱優美的鯨歌複雜多樣，曲目不同，可謂是海洋中的歌手，也是吟唱詩人。

管碧玲說，這也跟這次海洋日活動的音樂會內容貼合，特別是與現場原民歌手戴曉君的歌喉一樣，聲聲散發著對生命奧妙的省思與感動；第三是躍升海面，重擊海浪的姿態深植人心，再加上旭日初升的背景，象徵著海洋強勁的生命力，愉悅美好彷彿於躍起海面的瞬息間定格，所以海委會選擇大翅鯨來做第四屆國家海洋日的代言人，保護海洋的意識，就是要躍升台灣的價值主流。

管碧玲強調，今年國家海洋日「海洋星球 躍升主流」與大翅鯨躍升海面的主視覺意象，在當代背景下更有其意涵，此呼應了海洋法治向前走：藉由海洋保育署的努力，《海洋污染防治法》修正案已三讀通過，這一次「殺氣很重」的修法，不僅重罰、嚴懲，也包含溯源預防、遏止污染，自此建立海洋保護的里程碑，因此可以預告潔淨海洋的元年就要開始，同仁必須更加努力。

此外，因應「海洋保育法草案」的推動，海委會也邀集22家離岸風電業者實施座談，海域空間的多元利用本就存在各種衝突，產業發展的過程中也難免會有不可預測的未來，無論是劃設海洋庇護區與宣告禁限制行為，「海洋保育法草案」的存在並非要滅絕產業，而是要在有效可行的法律規制之下尋求共識，這是「海洋保育法草案」很重要的任務之一。

管碧玲指出，這一切必須奠基在「海洋保育法草案」的立法通過，而立法通過的前提又得仰賴所有對海洋有多元價值利用的群體，必須成為夥伴，一起來保護海洋，在彼此的衝突與激盪間，共同為台灣海洋永續發展，建立一套嶄新秩序。有關學界的溝通也已經展開，雖然短期間絕對理想的法制標準尚未達成，但是可以接受務實可行的立法版本，為海洋保育踏出穩健的一步。最後是環保團體的溝通，海委會願意不斷地努力奮鬥，期待一步一步地邁進，希望雖非絕對理想，但是能結合現況與各界共識的海洋保育法，能夠在一次次與各界深刻的溝通中逐步催生。

海委會表示，此次的發布會中，先期展出海巡署科技偵蒐裝備、海洋保育署海廢再生製品、國家海洋研究院海洋資料庫及GoOcean平台等，並邀請創作歌手戴曉君擔任海洋音樂大使到場獻唱，管碧玲表示，6月8日至10日在高雄市流行音樂中心海音館將舉辦海洋主題展，包括「親子共遊」、「互動體驗」、「便民服務」、「環境保護」、「科技治理」、「海巡裝備」及「海洋書刊」等7大展區共54攤，還有1萬份紀念品，希望大家儘早進場。

另外，6月10日將舉辦「海洋星球 躍升主流」音樂會，最強卡司陣容包含排灣美聲戴曉君、創作才女吳汶芳、金曲女力孫盛希、超人氣男團Ozone、超人氣樂團理想混蛋等藝人輪番上陣！海委會說，5月27日中午12時將開放民眾音樂會免費索票。2年1度的「海安演習」將於6月10日於海音館旁碼頭呈現在大家面前，演習結束後至6月11日開放海巡艦讓大家參觀。

管碧玲：海洋就寫在臺灣人的DNA裡　第四屆國家海洋日6/8在高雄舉辦

海委會主委管碧玲公布第四屆國家海洋日主視覺。(照片由海委會提供)

管碧玲：海洋就寫在臺灣人的DNA裡　第四屆國家海洋日6/8在高雄舉辦

第四屆國家海洋日活動發布會現場來賓大合影。(照片由海委會提供)
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