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台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 16:24
疾管署今(23)日表示，因應疫情升溫，提醒民眾前往醫療機構仍須強制佩戴口罩。（圖／pixabay）

疾管署今(23)日表示，因應疫情升溫，提醒民眾前往醫療機構仍須強制佩戴口罩。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今(23)日表示，國內自3/20新制實施後，近7日(5/17-5/23)每日新增併發症病例和死亡個案皆較前7日升溫，且XBB已取代BA.2.75成為本土主流病毒株，因應疫情升溫，提醒民眾前往醫療機構仍須強制佩戴口罩。

疾管署表示，近期疫情處於上升階段，預估約6月底達疫情高峰，上週新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例。其中129例本土個案分別為72例XBB (其中 XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例)、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例)、5例BA.2.75、1例BQ.1。

近四週監測總計，XBB(48%)成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75 (45%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。

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疾管署強調，防疫解封後，COVID-19對健康的威脅並未消失，接種疫苗是保護自己最好的方法，為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

因應COVID-19疫情有升溫現象，又醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為感染後易導致嚴重併發症或死亡之脆弱族群，為保護民眾及機構人員健康，自112年5月31日起醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定

疾管署副署長曾淑慧進一步表示，其他長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車，則改列為建議佩戴口罩，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

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