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日本擬修改退稅制度防不法獲利　機場將現排隊退稅人潮？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 16:03
部分外籍遊客於日本境內轉售免稅商品不法獲利，日本因此擬修改免稅制度（圖／美聯社）

部分外籍遊客於日本境內轉售免稅商品不法獲利，日本因此擬修改免稅制度（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）為防止有心人士轉賣免稅商品，從中不法獲利，日本政府近日開始探討修改外國遊客的免稅制度，改為先付稅，經確認後再退稅。

日前有日媒報導指出，2022年外國觀光客因不符免稅條件，遭海關當局補徵消費稅高達約22億日圓，但有部分觀光客未補繳即出境，造成約21億日圓追討無門。

日本海關質疑，有部分觀光客在日本購買大量高價免稅商品，並在日本境內轉賣，以此非法獲利。因此日本政府計劃，未來擬效法歐盟等地規定，先支付消費稅，再於觀光客離境時確認，旅客是否符合持有購買的免稅商品等條件，再給予退稅，而對於少量購買、明顯非以轉賣為目的購買的觀光客，也將探討是否可繼續利用現行免稅制度，於購買商品時當場退稅。

根據中央社引述共同社，日本政府將在今年底前彙整稅制改革詳情，最快可能將從2024年度起實施。

不過，部分零售業和旅遊業者對新方式持謹慎態度，因他們擔心，若新制度使得退稅程序變得更不便利，可能會減少觀光客的消費意願，另外，外國旅客在離境辦理退稅時，也可能會出現大排長龍的情形，因此有聲音希望能維持部分現行制度。

另外，日本自今年5月起，要求購買被轉賣的免稅品的商家，必須繳納消費稅，日本政府也正考慮，今後利用購物紀錄，在未補繳稅即離境的外國旅客再度訪日時補徵。

延伸閱讀：免稅品轉賣後即逃跑出境　日本4.7億台幣消費稅要不回
日本
免稅
消費稅

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更新時間 : 2023-05-23 22:32 GMT+08:00

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