迪士尼反派角色凋零《小美人魚》烏蘇拉不復見 壞人都去哪了？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）過去的迪士尼動畫反派角色堪稱經典，壞人壞得理直氣壯、淋漓盡致，魅力不輸主角，但這些年來，影迷或許注意到了，純粹、鮮明的邪惡大反派似乎已漸從迪士尼卡通淡出，壞人究竟都去哪了？

VOX指出，惡人曾在迪士尼電影佔了舉足輕重的地位，從《白雪公主》的邪惡皇后、《灰姑娘（仙履奇緣）》的繼母、虎克船長、《睡美人》的梅菲瑟、《小美人魚》的章魚女巫烏蘇拉、《阿拉丁》的賈法，到《獅子王》的刀疤，一叫出名字，那惡形惡狀幾乎立刻躍然眼前。

在傳統的迪士尼動畫敘事風格中（尤其是音樂類型），反派推著故事前進，愈會使壞，愈能激發出主角的英雄特質，可說形塑了整部電影的個性，也是擺在觀眾眼前，預期主角能擊敗的具體人物。然而，自2013年起，這類大反派卻便逐漸凋零。

《冰雪奇緣》雖有假情假意的王子漢斯，但他與傳統惡人相比，根本不在一個檔次，電影主軸依舊是艾莎對自身力量太龐大而感到迷茫的和解之路。《海洋奇緣》主打自我追尋的海洋冒險，《魔法滿屋》則是敘述主角一方面想為魔法家族尋回失去的魔力，一方面又想獲得肯定、找到人生意義的衝突糾結。三部片的共同點在於，令人恨得牙癢癢的大壞蛋呢？沒有。

那麼，迪士尼為何會有如此巨大的路線轉折？為何不再走正邪不兩立的套路？

「外力」是一大原因。後起之秀、競爭對手皮克斯（Pixar，後已被迪士尼收購）1995年推出《玩具總動員》，從動畫風格到故事主題，都與迪士尼大相逕庭，之後推出的多部作品也好評不斷，走出自己的一片天，樹立了動畫新典範。

皮克斯的異軍突起，讓迪士尼電影工作者嗅到了成功可以有另一種風貌，開始跳出框框思考、嘗試不拘一格的路數。淡化、抹去反派角色，就是其中一種結果。

不過，創新總是伴隨風險。2019年的《冰雪奇緣2》就因敘事模糊而褒貶不一。艾莎在尋找自我定位、保護王國不受詛咒的路上，耳邊不時響起一個神祕聲音。這抽象的、未知的存在，讓觀眾有些丈二金剛摸不著頭腦。從此例便可看出，真實惡人的存在，還是有其價值。

老派的英雄對上魔頭劇情，雖略顯貧乏，不夠細膩，但與主角自我內心交戰、蛻變成長的故事線相比，往往殊途同歸，目的都是讓主角成為更好、更強的人。如此說來，反派來「添亂」，反倒是一種催化劑，還能讓電影更戲劇化，更能咀嚼出滋味。

就拿《小美人魚》來說吧。一如《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》，主角愛麗兒也是內心充滿矛盾，放不下摯愛的家人，卻又得放下，才能得到內心所渴求。不同之處在於，《小美人魚》有烏蘇拉，這深具標誌性（嘴臉）的深海大章魚女巫，以及為她而作的經典主題曲《可憐的靈魂》（Poor Unfortunate Souls）。在她的誘惑驅使下，愛麗兒走上了「捨與得」之路，內心獨白成了對話，也成就了影片的豐富與張力。

影迷現在只能透過迪士尼的經典卡通真人版，來回味正邪大戰的大快人心。不過，誰知道呢？說不定迪士尼哪天心血來潮，又會創造出如烏蘇拉這般，比主角還主角、甚至還更受歡迎的，超級大反派。期待吧。