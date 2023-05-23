（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）最後一名台籍慰安婦阿嬤日前去世，外交部今天(23日) 表達深切哀悼，並強調將持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視台灣訴求，向台籍慰安婦及家屬道歉賠償。

婦女救援基金會22日在臉書公布，台灣僅存最後一名台籍慰安婦阿嬤10日晚間過世，享耆壽92歲，婦援會倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失，也要求日本政府道歉賠償。

台灣首座慰安婦實體博物館「阿嬤家—和平與女性人 權館」因財務、疫情與租約到期影響下，於109年宣布暫時休館並啟動搬遷作業，新場館110年11月26日正式開幕。(上圖: 中央社檔案照片; 下圖: 婦女救援基金會提供/中央社)

外交部發言人劉永健今在例行記者會回應媒體詢問指出，外交部對最後一名台籍慰安婦過世深感哀悼，慰安婦問題是人類歷史上的傷口，政府一貫重視台籍慰安婦的尊嚴與權益，將持續透過各種管道向日方表達嚴正關切，要求道歉賠償。

劉永健表示，外交部也將持續編列經費委託婦援會進行調查蒐證，協助該會舉辦慰安婦相關議題的人權研討會，並藉由出席各項國際會議活動持續發聲，以提升國際社會對於慰安婦議題的關注。

慰安婦議題牽動台日關係，過去曾數度引發藍綠陣營激辯。

中央社報導，2018年駐日代表謝長廷在個人臉書貼文指出，中國以取消慰安婦研討會對日本示好，反觀台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日矛盾對立，例如在台南市主導設置慰安婦銅像等，作用是破壞台日關係。謝長廷貼文引發藍營痛批他是「助日代表」，並要求他辭職負責。

2021年底，前總統馬英九辦公室發表聲明質疑，外交部過去於預算編列「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，111年度預算書將「台籍慰安婦受害人補償費」等字刪除，改為「補助民間團體辦理索償經費」。

外交部長吳釗燮當時回應，隔年預算書會將相關議題都列上去。

慰安婦議題也影響韓日關係多年。南韓總統尹錫悅辦公室今年(2023年) 4月24日發布聲明表態，尹錫悅認為韓日關係正常化刻不容緩，因此拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。

根據韓聯社報導，尹錫悅所說「百年前的事情」，指的是日本於1910年至1945年對韓國的殖民統治，日本在此期間犯下一連串暴行，例如讓韓國民眾擔任慰安婦及強迫勞動等行徑。

韓聯社報導，5月2日一名韓籍慰安婦過世，使目前登記在冊的韓籍日軍慰安婦受害者僅剩9人，年齡都超過90歲。

婦援會22日透過臉書發文表示，這名於10日去世的阿嬤是基金會所知的最後一名前台籍慰安婦，因阿嬤在世時，不希望被打擾，因此等待告別式舉辦後，才對外發布消息。

婦援會表示，過去社工經常與阿嬤家屬聯繫或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她；突然接到阿嬤離世消息，當下非常不捨與難過，告別式前幾天，社工到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，腦中也不斷浮現出過去與阿嬤相處的點點滴滴。

告別式當天，婦援會董事長葉德蘭等人前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般靜靜躺著，相當安詳平靜，相信回到天國的阿嬤過著快樂幸福的日子。

婦援會指出，阿嬤們雖然已離去，但相信阿嬤的身影、精神永留在心中。婦援會將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失。

婦援會表示，會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，並持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

最後一名台灣籍慰安婦去世 我外交部: 持續要求日本道歉賠償

圖為南韓光州韓籍慰安婦紀念館, 展出二戰期間韓國慰安婦照片 (美聯社)