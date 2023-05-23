台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內猴痘再增20例，全部為男性，居住縣市又以北部16例最多。疾管署提醒，近來亞太地區疫情略升，尤其韓國自4月起疫情升溫，迄今新增達80例本土病例，提醒國人出國旅遊應避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，返國後如有不適應盡速就醫。

疾管署說明，20例猴痘(Mpox)病例中，17例為本土、3例為境外移入個案，分別自泰國(2例)及日本(1例)移入，均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲。

個案發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診111例病例(98例本土及13例境外移入)，其中53例已康復，10例仍住院治療中、48例於居家自主健康管理中。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少110國報告逾8.7萬例病例，分布以美洲及歐洲最多，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中韓國自4月起疫情上升明顯，迄今新增達80例且多為本土病例，基於當地具感染風險，該署已自5月15日起提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。