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台北文華東方攜軒尼詩推出聯名下午茶　台灣領先全球登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/23 14:50
文華東方酒店攜手軒尼詩首度於全球推出聯名下午茶。（圖／台北文華東方）

文華東方酒店攜手軒尼詩首度於全球推出聯名下午茶。（圖／台北文華東方）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文華東方酒店攜手軒尼詩(Hennessy)首度於全球推出聯名下午茶，台北為首站，未來預計於亞洲推行。

「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」由台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦以軒尼詩X.O為發想，白蘭地巧克力杏桃蛋糕、白蘭地聖安娜等烈酒入甜點順口解膩，搭配饒富春夏香甜滋味的「榛果果仁糖起司蛋糕」、「楓糖藍莓塔」及「橙花草莓黑胡椒餅乾」。

精緻鹹點包含爐烤鴨肉捲、大蝦米脆片、蘑菇鹹派、炙燒鮪魚醃漬蘿蔔捲、法式燉牛舌塔與甜豆鮮蔬黃瓜凍及酒店最受歡迎的經典傳統英式司康，主打年輕時髦女性，適合來一場閨密微醺下午茶。

下午茶套餐共分三組，「經典下午茶」每套1,580元+10%、「微醺干邑下午茶」每套2,280元+10%、「文華魚子醬下午茶」每套4,280元+10%，包含香檳下午茶點一套 以及 Calvisius魚子醬 15公克，搭配法式小圓薄餅及配料；用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時。

台北文華東方攜軒尼詩推出聯名下午茶　台灣領先全球登場
台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦操刀下午茶精緻小點。（圖／文華東方）

台北文華東方酒店亦與軒尼詩聯手推出「微醺城市．淬鍊經典」限量住房專案，入住寬達33坪的行政大道套房，贈軒尼詩X.O干邑白蘭地700ml乙瓶等專屬迎賓禮；另含文華Café雙人早餐、東方匯下午茶及晚間happy hour等專屬行政貴賓樓層禮遇。

除下午茶，文華餅房亦推出聯名糕點，包括「軒尼詩巧克力千層」、「軒尼詩巧克力杏桃」兩款糕點，售價皆為360元，另還有軒尼詩X.O馬卡龍，包含「蜂蜜蘋果」與「咖啡榛果仁」兩種口味，每盒六入980元，以及軒尼詩X.O巧克力，有「66%巧克力花生」、「海鹽焦糖榛果」和「黑胡椒草莓」三種口味，每盒九入1,280元。

「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」自即日起至6月30日於酒店一樓青隅登場，活動期間台北文華東方酒店推出「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」；首次登台展示的全球限量跨界藝術收藏品，全球75組、台灣僅剩1組的百樂廷NBA水晶典藏限量版，以及近期發表全球僅2組的「THE DAME JEANNE」也同步展出。

台北文華東方攜軒尼詩推出聯名下午茶　台灣領先全球登場
限量住房專案。（圖／文華東方）
台北文華東方
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更新時間 : 2023-05-23 15:35 GMT+08:00

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