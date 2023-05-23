台灣企業承諾淨零難！台大風險中心調查：不到2成揭露氣候相關財務風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺大風險中心今(23)日發布針對臺灣年營收一億元以上之企業的「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）」調查發現，有設定淨零目標的企業不及一成，依循TCFD框架揭露氣候相關財務風險者亦不到兩成，僅不到兩成企業有進行低碳創新，顯見企業需更積極建立永續發展的關鍵競爭力，政府更應加強產業低碳轉型之相關政策導引。

隨著氣候變遷影響日益加劇，企業利害關係人與投資者日漸關注企業之「氣候相關財務揭露」。臺大風險中心今年擴大抽樣範圍，這次調查於2023年2月至4月間進行，針對臺灣年營收一億元以上企業，從重點產業（製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、不動產業、金融服務業）中依比例分層隨機抽樣共900家，分析企業面臨氣候變遷下的感知、氣候相關財務揭露的進展，以及在能源、低碳、永續的轉型策略等實際行動，藉以提出臺灣企業淨零佈局的建議方向。

臺大風險中心博士後研究員郭雅婷指出，與去(2022)年調查相比，今年針對重點產業進行分層抽樣調查後，臺灣有進行氣候相關財務揭露（TCFD）的企業數比例從去年8.7%成長為14.3%，但是僅不到兩成（129家）的企業有進行TCFD，且進行者大多是集團企業或上市櫃企業，顯示這些企業較願意回應國際趨勢與潮流，反之臺灣絕大多數的中小企業尚未對氣候變遷所引發的永續危機做出回應。

郭雅婷建議政府應加緊腳步，協助中小企業了解、面對氣候變遷下如何建立永續揭露各項指標與目標，給予TCFD架構中各項盤點的指引。

調查亦發現，有進行TCFD之企業有較高的比例開始採取低碳策略行動，但整體而言，僅不到兩成的受訪企業有在產品、製程、行銷或組織任一方面進行低碳創新。郭雅婷強調，低碳創新需要大量資金與人才的投入，建議供應鏈上下游應協同合作，以共同減碳為目標，建立產品碳足跡，從源頭原物料的投入到中間製程，至產品的包裝與運送等，建構低碳管理策略，以免被排除在低碳供應鏈之外，如此才能共創獲利新商機。

臺大風險中心主任周桂田進一步說明，在風險管理面的部分，有大半進行TCFD的企業在評估實體風險時並未使用圖資說明，且評估轉型風險的內部碳定價更是不到一成，顯示多數企業本身並沒有能力提供短、中、長期的永續策略。

周桂田建議企業不能仰賴策略夥伴的制式範本，應採取更積極的策略作為，進一步揭露氣候風險的質化影響並量化財務影響，才能真正應變未來極端氣候下的資產減損或供應鏈中斷等危機，並能回應消費者對低碳產品的期待，以獲取長遠的獲利能力。

此外，臺大風險中心團隊經將TCFD框架之內容進行加權評分後，發現僅半數傳統高碳排製造業與金融業較符合TCFD建議之架構。加上，受訪企業中有八成無專業人力評估氣候風險，並且傾向培訓既有員工多過於招募新人才。這顯示在淨零路上，多數企業面對專業的TCFD架構仍需對內部加強相關人才的培育，才能確實地揭露氣候相關風險與機會。

本調查同時也深入了解企業能源轉型的現況。周桂田指出，從對企業能源轉型的調查發現，政策確實是主要壓力來源，但是約半數企業毫無感受再生能源壓力。建議政府應該加嚴用電大戶條款，擴大用電大戶定義並增加義務容量，以使企業能夠更積極負起能源轉型責任。此外，當企業評估氣候風險與機會後，也較願意採取低碳能源對策或訂定目標。顯示氣候相關財務揭露是亟需企業急起直追，加快腳步進行相關風險與機會的應對措施。

氣候相關財務揭露與低碳轉型趨勢是企業當前刻不容緩的課題，然而調查結果顯示僅不到一成臺灣企業有設定淨零目標。因此，臺大風險中心呼籲，企業應及早導入氣候相關財務框架（TCFD）及揭露治理機制，並積極培育相關人才，透過氣候相關獎勵機制，落實範疇一、二、三溫室氣體盤查並設定減量目標，以審視自身氣候韌性及低碳轉型能力，建立永續發展的關鍵競爭力。

臺大風險中心表示，截至2023年5月11日止，全球與臺灣參與TCFD倡議的組織或企業分別已超過4400多家與130多家，凸顯全球與臺灣企業紛紛響應並自願採行氣候相關財務揭露建議，肩負起身為地球一份子的永續發展責任。