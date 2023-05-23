換季感冒、過敏 家中幼童鼻塞又掛著鼻涕？台灣食藥署曝吸鼻器購買撇步、最佳使用時機

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）幼兒流鼻涕、鼻塞是常見問題，嚴重還可能造成孩子半夜睡不穩而哭鬧不堪，讓父母感到心累，除了帶去診所請醫師吸鼻涕外，父母只要掌握3個小撇步也可以自行購買吸鼻器，以緩解孩子的不適，改善症狀。

手動式吸鼻器和電動式有什麼差異，使用上該注意什麼細節？

食藥署說明，可居家使用的吸鼻器主要分為手動式及電動式，皆屬於第一等級醫療器材，手動式吸鼻器較常見的有按壓式或口吸式，主要是利用負壓原理將鼻涕吸引出來，手動式吸鼻器體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗。

電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆少量吸取，減少吸力對耳膜的負擔降低不適感。

通常洗澡後、睡前或是鼻涕量累積太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。

食藥署提醒，由於嬰幼兒不會擤鼻涕，如因堵塞鼻腔，便容易引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，適度吸出鼻涕，對症狀緩解有幫助，但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血的情況，就不建議再繼續使用了，這時候應該交由醫師判斷處理。

購買吸鼻器有何撇步？該注意什麼呢？

食藥署表示，在購買時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先「認」識是類產品是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示，第三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材，只要掌握以上3個小撇步，即可正確且安心使用合法的醫療器材。