Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

換季感冒、過敏 家中幼童鼻塞又掛著鼻涕？台灣食藥署曝吸鼻器購買撇步、最佳使用時機

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 14:18
父母只要掌握3個小撇步也可以自行購買吸鼻器，以緩解孩子流鼻涕的不適，改善症狀。（圖/pixabay）

父母只要掌握3個小撇步也可以自行購買吸鼻器，以緩解孩子流鼻涕的不適，改善症狀。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）幼兒流鼻涕、鼻塞是常見問題，嚴重還可能造成孩子半夜睡不穩而哭鬧不堪，讓父母感到心累，除了帶去診所請醫師吸鼻涕外，父母只要掌握3個小撇步也可以自行購買吸鼻器，以緩解孩子的不適，改善症狀。

手動式吸鼻器和電動式有什麼差異，使用上該注意什麼細節？

食藥署說明，可居家使用的吸鼻器主要分為手動式及電動式，皆屬於第一等級醫療器材，手動式吸鼻器較常見的有按壓式或口吸式，主要是利用負壓原理將鼻涕吸引出來，手動式吸鼻器體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗。

電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆少量吸取，減少吸力對耳膜的負擔降低不適感。

通常洗澡後、睡前或是鼻涕量累積太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。

食藥署提醒，由於嬰幼兒不會擤鼻涕，如因堵塞鼻腔，便容易引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，適度吸出鼻涕，對症狀緩解有幫助，但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血的情況，就不建議再繼續使用了，這時候應該交由醫師判斷處理。

購買吸鼻器有何撇步？該注意什麼呢？

食藥署表示，在購買時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先「認」識是類產品是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及其標示，第三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材，只要掌握以上3個小撇步，即可正確且安心使用合法的醫療器材。
嬰幼兒
過敏
感冒

相關新聞

疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
2023/05/16 17:26
丹麥研究：母體壓力荷爾蒙越高 有助於幼兒語言發展
丹麥研究：母體壓力荷爾蒙越高 有助於幼兒語言發展
2023/05/15 16:58
5/16起幼兒莫德納次世代疫苗開放接種 台灣有13.4萬人符合資格
5/16起幼兒莫德納次世代疫苗開放接種 台灣有13.4萬人符合資格
2023/05/12 16:38
花生過敏有解！法國研發抗過敏貼片 專為幼童設計 吃幾顆免出事
花生過敏有解！法國研發抗過敏貼片 專為幼童設計 吃幾顆免出事
2023/05/12 12:33
台灣近2年半來首2例茲卡！北部30多歲夫妻赴馬爾地夫確診
台灣近2年半來首2例茲卡！北部30多歲夫妻赴馬爾地夫確診
2023/05/09 15:33

更新時間 : 2023-05-23 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見