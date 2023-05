新研究！科學家：「蒙特婁議定書」將有助推遲北極無冰夏季至少15年

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合外電報導)這是意外的驚喜!科學家發現,1987年簽署的「蒙特婁議定書(Montreal Protocol)」為北極無冰夏天的發生時間,推遲了15年,該研究已於22日刊登於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)。

綜合「哈芬登郵報(Huffpost)」報導,加州大學聖塔克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)、哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)、艾希特大學(University of Exeter)組成的研究團隊,在PNAS的學術摘要寫道,北極海冰的快速融化是氣候變遷的最明顯的信號。隨著大氣中二氧化碳濃度的增加,目前預測第一個無冰的北極夏季可能在本世紀中葉出現。然而,其他強大的溫室氣體也可能導致北極海冰的流失,尤其是「消耗臭氧層物質(ODS)」,亦就是破壞大氣臭氧層的物質。

1985年,南極地區的臭氧層發現破洞的消息震驚人類社會,全因三○年代,氟氯碳化物(Chlorofluorocarbons)被大量使用於冰箱、冷氣機等機器裡,並大量排放到空氣中所導致。為了避免其對地球臭氧層繼續造成惡化及損害,1987年,30多個國家簽署了「蒙特婁議定書」,降低工業產品中的氟氯碳化物的使用,一直到2009年已有196國簽署了這份全球環境保護議定書,臭氧層破洞問題才緩解了不少。

科學家並發現,八○年代後期,消耗臭氧層物質受到「蒙特婁議定書」的嚴格管制,大氣濃度自九○年代中期以來一直在下降,通過分析新的氣候模型模擬證明,保護臭氧層的《蒙特婁議定書》將北極無冰夏季的首次出現時間,往後推遲至少15年,具體仍取決於未來的排放量。

如果破壞大氣臭氧層的物質沒有急劇減少,科學家估計到2050年地球將再升溫 0.5°C,更糟糕的是,北極極地冰蓋的溫度將比預期高出近1°C。為此,科學家估計每減少1千噸ODS排放量,應可避免大約7 km2 的北極海冰的流失。