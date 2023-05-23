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土耳其總統二輪選舉民族主義者是關鍵? 「造王者」表態挺艾爾段

首輪選舉排名第三的歐根（Sinan Oğan）於決選前夕表態支持現任總統艾爾段，稱此決定是基於「不斷的（打擊）恐怖主義」的原則。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 16:41
土耳其現任總統艾爾段（右）與在14日首輪總統選舉中排名第三的候選人歐根（左）握手。（圖／美聯社）

土耳其現任總統艾爾段（右）與在14日首輪總統選舉中排名第三的候選人歐根（左）握手。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）土耳其總統大選第二輪將於28日登場，排名第三、被視為潛在「造王者」的民族主義者歐根宣布，支持現任總統艾爾段，為週末的選舉再添變數。

14日土國總統大選中，現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以49.5%的得票率，領先6大反對黨所組國家聯盟（Nation Alliance）共主、左翼共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）所獲得的44.9%選票，兩人都未能跨過半數門檻，必須在28日的第二輪選舉中一較高下。

相關閱讀：土耳其總統大選無人得票過半　28日第二輪選舉決勝負

路透社報導，在首輪選舉排名第三的歐根（Sinan Oğan）是一名強硬的民族主義者，儘管在競選前聲名不顯，但擁有5.2%選票也讓他被選舉分析家視為第二輪選舉的潛在「造王者」。

歐根於22日表態為艾爾段背書，表示基里達歐魯的國家聯盟「未能說服我們相信未來」，而支持艾爾段的決定是基於「不斷的（打擊）恐怖主義」的原則，他還提及自己的競選活動使土耳其民族主義者成為政治中的「關鍵參與者」。

歐根的表態無疑加劇了基里達歐魯挑戰的難度，執政黨聯盟在14日國會大選中拿下多數席次也給予艾爾段更多籌碼，延續其20年的統治。

55歲的歐根為學者出身，是勝利黨（Victory Party）所領導的右翼政黨聯盟推出的總統候選人，在土耳其這個世界上最大的難民收容國中，該聯盟以反移民立場而聞名。

歐根上週接受路透社採訪時透露，自己主要的目標，是將兩個以庫德族為主的政黨，自土耳其的政治平衡中移除，並支持土耳其民族主義者和世俗主義者。

艾爾段政權近年對庫德族實施鎮壓，這也讓高達15%的庫德選民成為左右選舉的關鍵。親庫德族的「人民民主黨」(HDP）支持基里達歐魯，而庫德族伊斯蘭主義者「自由事業黨」(Huda-Par）則支持艾爾段。

民族主義左右選舉？

報導引述關係人士指出，歐根的支持應當會為艾爾段帶來助力，但也會分化歐根的支持者，勝利黨將於23日單獨宣布對本次選舉的立場。

值得注意的是，基里達歐魯在選前民調中領先，然而艾爾段卻在開票初期表現出強勁的支持，民調人員後來以民族主義者的支持激增，來解釋這個出乎意料的結果。

相關閱讀：統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉
土耳其大選
總統大選
艾爾段
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更新時間 : 2023-05-23 22:31 GMT+08:00

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