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AI假照片嚇崩美國股市 五角大廈發言人澄清：沒有攻擊

AI生成照片以假亂真，為打擊虛假訊息增添難度。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/05/23 12:10
網路上瘋傳美國五角大廈爆炸的假照片 (圖/台灣英文新聞 後製)

網路上瘋傳美國五角大廈爆炸的假照片 (圖/台灣英文新聞 後製)

(台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）一張美國五角大廈爆炸的照片在網路上瘋傳，導致美股閃跌10分鐘，國防部發言人澄清這並非事實，沒有任何攻擊發生，然而AI爭議再度浮上版面。

愛爾蘭媒體RTÉ報導，這張在網路上被迅速轉載的假照片引發金融市場恐慌，導致美股短暫崩跌，標普500指數一度較上週五（19日）收盤時下跌0.29%，隨後才止跌回升。

國防部發言人出面證實該這照片是「假消息」，強調「五角大廈今天並未遭到攻擊。」維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）消防局也在社群媒體上澄清，五角大廈附近並未發生爆炸或意外事件。

這並非是假照片在網路上掀起波瀾的首例，美國前總統川普被逮（Donald Trump）、教宗方濟各（Pope Francis）穿著很潮的長版羽絨服等AI生成照片都曾引起熱議。

法新社報導，最早分享五角大廈爆炸的推特帳戶，是個極右派陰謀論團體「匿名者Q（QAnon）」的推廣帳戶，先前曾分享過虛假消息，至於爆炸圖的的原始出處依然不明。

AI技術的應用能讓業餘人士在短時間內，無須使用Photoshop等專業軟體，就能創造出以假亂真、讓人信以為真的影像。這也讓認證過的推特用戶分享了這張假照片，然而CNN也指出，在馬斯克（Elon Musk）掌管推特後，用戶只需付費即可取得認證標章，「藍勾勾」如今已無法用於分辨用戶身分的真假。
AI
AI假照片
五角大廈

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