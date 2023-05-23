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跟騷法上路至今一周年共受理2,724件　保護令審理速度待加強

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 14:01
現代婦女基金會與台北市警察局呼籲跟蹤騷擾就是犯罪（圖／現代婦女基金會）

現代婦女基金會與台北市警察局呼籲跟蹤騷擾就是犯罪（圖／現代婦女基金會）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）民國111年6月1日台灣《跟蹤騷擾防制法》正式實施，許多遭受威脅的被害者終於求救有路。現代婦女基金會與臺北巿政府警察局，共同發布一年來的觀察及實務成果，期盼鼓勵更多跟騷被害人勇敢對外尋求支持，重獲安全、自在有尊嚴的生活。

警政署統計自施行日至112年4月30日止，警方共受理2,724件跟蹤騷擾案件.，一般跟騷佔57.4%(1,563案)，家暴跟騷佔42.6%(1,161案)，其中九成被害為女性(90.1%，2,453人)，加害人為男性佔85.2%(2,322人)，不詳則佔4.7%(128人)。

跟騷法上路至今一周年共受理2,724件　保護令審理速度待加強

跟蹤騷擾行為態樣方面，以通訊騷擾最常見(1,698次)，其次是盯稍尾隨(1,500次)，監視觀察(1,215次)再次之。

跟騷法上路至今一周年共受理2,724件　保護令審理速度待加強

核發書面告誡1,957件，五成七為一般跟騷(佔56.5%，1,106案)、家暴跟騷則佔43.5%(851案)。

跟騷法上路至今一周年共受理2,724件　保護令審理速度待加強

警方建請羈押有52件，其中有23件經法院裁定准押，約佔44.2%。跟騷法保護令至112年3月31日止全國共聲請136件，125件已審理終結。其中准予核發比例為63.2%(79件)，駁回率26.4% (33件)，撤回及其他則佔11.2%(14件)。違反跟騷保護令案件共26件。

現代婦女基金會王如玄董事從實務觀察中指出，跟蹤騷擾防制法施行近一年來的確看到成效，並有以下亮點。

第一，發揮法制教育的作用。

該法明定跟蹤騷擾行為構成要件，並將之視為犯罪行為，因此能提升警政、司法、檢察、社福體系等對跟蹤騷擾案件危險性與嚴重性的敏感度，並採取更積極有效的因應。各機關的積極宣導，也讓社會大眾普遍了解，以往認為無害的騷擾言行，其實都是違法的行為。

第二，書面告誡發揮相當的遏阻效果。

從警政署和司法院跟騷案件統計數據觀察，111年6月至112年3月間，共發出1,812件書面告誡(一般跟騷：1,026案、家暴跟騷案件：786案），若以保護令聲請136件來推算，違反書面告誡的比例約在7.51%~13.3%，顯示超過八成以上的行為人，在收到書面告誡後，跟騷行為會停止或明顯減少，表示書面告誡使行為人明確認知自己違法，以及國家公權力對被害人的保護。

第三，對被害者的保障更為全面。

該法提供長期遭受性別跟騷的被害人，除行政申訴以外的法律保障選項，對行為人有更直接的遏阻效果。被害人可以依實際狀況需要，只依跟騷法處理，或選擇跟騷法與行政申訴併行，保障更加全面。不過，王如玄也指出，目前在保護令聲請與核發方面確有不足。

目前跟騷保護令審理時效較慢，111年６月至12月審理終結平均需34.11天，112年1至3月的平均為44.66天，實務上亦有耗時三四個月才核發的案件。另依跟騷法規定，當警方、檢察官因被害人有急迫危險時，得免經書面告誡依職權聲請保護令；然部分法官仍堅持，必須先違反警方核發的書面告誡，才能提出保護令聲請，未能優先考量被害人的危急情況，與執法機關的風險評估，失去立即保護的意義。

此外，加害人若有精神狀況需治療，加害人處遇令的鑑定費用需由聲請人給付，也就是由被害人、警方或檢方負擔，不但對被害人不公平，檢警相關預算和經費從何而來，亦是問題。因此，基金會未來將持續監督保護令的聲請與裁定，以及跟蹤騷擾罪的起訴與判決的狀況，針對執行上的疑問與困難，進行網絡間的交流與倡議，讓跟騷法真正還給被害人自尊自在的生活。

臺北巿跟騷法執法周年成果

自111年6月至112年4月止，臺北市政府警察局受理轄內符合跟蹤騷擾法案件共計404件，其中家暴合併跟騷案類佔跟蹤騷擾案件37%，單純跟騷案件佔63%，行為人年齡均落在30歲至39歲間。而雙方關係部分，合併家暴跟蹤騷擾案件中，以未同居伴侶最多；單純跟騷案件，中雙方當事人以「陌生」關係最多、「追求關係」次之。行為態樣以「歧視貶抑」最多，次為近距離的「尾隨接近、監視觀察」與遠距離的「通訊騷擾」。

因應跟蹤騷擾，警方有一套

為了保護跟騷被害人的安全，臺北市政府警察局受理跟蹤騷擾案件後，視案情及被害人需求逐案進行風險評估，並採取適當的被害人保護措施。例如住家周邊加強巡邏，如行為人騷擾行為危害程度較大或緊急時，警方將報請地檢署實施預防性羈押。

而在112年1月16日為強化跟騷案件被害人保護，鑑於跟騷法未有保護令緊急核發機制，北市警律定就已提出跟蹤騷擾保護令聲請，而尚在法院審理中之案件被害人，分局於審理期間每2週應至少查訪1次，實施關懷訪視，以強化被害人人身安全保護。民眾若遇到跟蹤騷擾，請勿隱忍，請就近向在地警察單位求助。

現代婦女基金會╳臺北婦幼波麗士，用遊戲體驗跟蹤情境！

現代婦女基金會開發的《黑色地帶》實境遊戲，透過臺北市雍展社會福利慈善基金會的贊助，將與臺北巿警察局共同舉辦跟蹤騷擾社區宣導活動，透過遊戲可實地體驗如何求助和因應跟蹤騷擾。有興趣參加的民眾，可關注現代婦女基金會FB粉專臺北婦幼波麗士FB粉專的報名資訊。

民眾若有跟蹤騷擾的困擾，可向當地警察單位求助，或洽詢現代婦女基金會性別暴力跟蹤騷擾諮詢專線：(02)7730-4495分機84、性騷擾諮詢專線：(02)2351-2811。
現代婦女基金會
跟蹤騷擾防制法

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