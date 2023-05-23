《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）拉麵加蛋糕不稀奇，台北知名拉麵店「拉麵公子」近日推出了一款新口味－「大王具足蟲」雞白湯拉麵，活像將宮崎駿電影《風之谷》中的「王蟲」端上桌。食材很驚嚇，視覺很震撼，先不說滋味如何，想嘗鮮的人，恐怕得多一絲勇氣。

拉麵公子22日在臉書表示，終於取得「夢幻食材」大王具足蟲，去除胃囊內臟，保留腺體食用，以清蒸方式料理，白肉口感如「龍蝦加螃蟹」，黃色腺體如「蟹膏」，出乎意料地鮮甜。

業者補充說明，去日本旅遊時，都會特地去水族館看大王具足蟲。不過，這麼珍貴的美食要價可不便宜，一碗新台幣1,480元，還限量供應，僅限熟客預約，話題性十足。

動物星球頻道專頁也趁機科普了一下，說明大王具足蟲可棲息於 170 公尺至 2,140 公尺深的水中，其中80%活在365至730公尺深度的海域，一般在滋泥或黏土層中獨自生活。大王具足蟲為肉食性動物，主要食用海洋生物屍體，也會獵食行動緩慢的海洋生物，如海參、海綿、線蟲、放射蟲等。

可想而知，網友反應一片驚奇：「這動物本來在深海活得好好的」、「為什麼要吃蟲蟲」、「像吃外星生物」、「海裡的都是海鮮」、「當成海戰車就好啦，都是軟甲綱好朋友（註：澎湖人俗稱「蟬蝦」是海戰車）」、「對食物的慾望可以冷門不可以邪門」。

由於還未正式販售，究竟滋味如何，還需等勇者分享。

吉卜力工作室的《風之谷》王蟲真實版：