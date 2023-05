拜登麥卡錫面談舉債上限無共識 6月前將定期會談協商

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫於美東時間22日會面協商,但未能就提高目前31.4兆美元的舉債上限達成協議,眼見離期限不到10天,兩人同意定期舉行協商會議,避免違約引發經濟與憲政危機。

路透社報導,民主黨籍拜登與共和黨籍麥卡錫正為調整舉債上限協商,麥卡錫要求白宮同意削聯邦預算開支,被拜登認為是「極端」立場,拜登欲推行新稅收遭共和黨反彈。

週一晚間雙方舉行約1小時的會議,但並未取得共識,然而拜登在會後聲明中指出,此次會議「富有成效」,「我們再次重申,違約是不可能的,向前邁進的唯一途徑是真誠地達成兩黨協議。」

I just concluded a productive meeting with Speaker McCarthy about the need to prevent default and avoid a catastrophe for our economy.



We reiterated once again that default is off the table and the only way to move forward is in good faith toward a bipartisan agreement.



