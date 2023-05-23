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拜登麥卡錫面談舉債上限無共識 6月前將定期會談協商

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 10:33
美國總統拜登（右）與眾議院議長麥卡錫（左）22日為美國舉債上限問題會面協商。（圖／美聯社）

美國總統拜登（右）與眾議院議長麥卡錫（左）22日為美國舉債上限問題會面協商。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫於美東時間22日會面協商，但未能就提高目前31.4兆美元的舉債上限達成協議，眼見離期限不到10天，兩人同意定期舉行協商會議，避免違約引發經濟與憲政危機。

路透社報導，民主黨籍拜登與共和黨籍麥卡錫正為調整舉債上限協商，麥卡錫要求白宮同意削聯邦預算開支，被拜登認為是「極端」立場，拜登欲推行新稅收遭共和黨反彈。

週一晚間雙方舉行約1小時的會議，但並未取得共識，然而拜登在會後聲明中指出，此次會議「富有成效」，「我們再次重申，違約是不可能的，向前邁進的唯一途徑是真誠地達成兩黨協議。」

麥卡錫則於會後向記者表示，談判人員將同聚一堂、通宵達旦的工作，試圖找到共同點。他強調，「我相信我們仍然可以做到」。

麥卡錫還表示不願考慮拜登所提出的，通過對富人增稅以及取消石油及製藥業的補助來削減赤字，他聚焦在縮減2024年度聯邦預算開支。

與會的共和黨談判代表眾議員麥亨利（Patrick McHenry）表示，「在我們有一個最終的協議之前，沒有人會同意任何事情。」

財政部長葉倫（Janet Yellen）日前再三重申，聯邦政府最快6月1日就會因無法支付所有債務引發前所未有的危機，如不提高舉債上限，6月初財政部將「極有可能」無法履行政府所有支付義務；經濟學家也警告，這有可能帶來經濟衰退的嚴重後果；因此番民主黨與共和黨人必須在期限前達成協定。

提高舉債上限的協議必須通過國會兩院，這也意味著取決於兩黨的支持。麥卡錫所在的共和黨以222席次對213席次的優勢控制眾議院，拜登的民主黨在參議院則有51席次對49席次的過半優勢。
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舉債上限
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