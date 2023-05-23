中國、巴基斯坦帶頭反對 美日英法發言相挺 台灣仍被迫缺席WHA

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世衛大會（WHA）於22日討論台灣參與案是否列入議程，在中國與巴基斯坦帶頭反對下，駁回邀請台灣以觀察員身分參與大會的提案。

第76屆世界衛生大會自21至30日在日內瓦召開，第2天上午大會討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括友邦提案要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA，2017年起因中國打壓而被拒於門外。

中央社報導，此次台灣參與案由中國與巴基斯坦對上台灣友邦史瓦帝尼與馬紹爾群島的2對2出席代表辯論。首先發言的中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調世上只有一個中國，而中華人民共和國代表所有的中國領土，台灣是不可分割的一部分。

他還說，民進黨政權主張台灣無法參與世衛組織（WHO）將會傷害台灣人民，包括與全球防疫產生落差，但在「一中原則」下，台灣醫療專家能夠參加WHO的技術性討論並獲得疫情資訊，「他們真正的理由是想在國際上創造兩個中國」。

巴基斯坦駐日內瓦副代表馬帝（Z. Mehdi）表達支持中國立場，認同中國對維護主權完整的努力，他的發言幾乎重述中國代表所言，包括台灣可參與技術性領域和分享疫情資訊等。

台灣邦交國史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在去年的世衛大會代表挺台方辯論，今天她再次發聲。她表示，台灣先前曾以觀察員身分參與WHA，並作出貢獻，但2017年起因為政治因素被阻擋。她強調WHA致力於疫情後的規範討論，不應排除任何人，尤其是台灣2300萬人成功團結克服疫情，為世界立下典範。

另一友邦、馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）也為台灣辯護，他表示會員國應尊重WHO憲章，包括所有人不分種族、宗教和社會經濟條件而受歧視，台灣人民也有此權利。

貝將提到昨天大會上青年倡議者呼籲WHO落實對健康的承諾，達成全民均健（Health for all）目標，「沒有台灣的參與，這個組織永遠無法達成全球18億年輕人的這項期待」。

最後，大會主席宣布，依總務委員會提出的建議，決定不將「邀請台灣以觀察員身分出席大會」一案納入本年度WHA議程。

然而接下來會議期間，美國、日本、英國、法國、捷克、加拿大、瓜地馬拉等國代表都利用珍貴的3分鐘發言時間發聲挺台。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在全會發言時表示，「我們已攜手面對COVID-19威脅並達成遠大目標，我們還能再做一次。而『我們』包括具建設性且能扮演角色的利益相關者。美國持續強力支持台灣有意義地參與WHA，以及更廣泛的世衛工作。」

瓜地馬拉衛生部副部長蒙圖法（Edwin Eduardo Montufar Velarde）在發言最後表示，他代表瓜國政府，特別是4月訪台的總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），感謝來自國際夥伴的持續支持，「例如中華民國」。他說，兩個友好國家透過雙邊合作為瓜國人民的健康帶來助益，「我們認為（台灣）是一個有價值的盟國」。

對於大會最終決定不將我國友邦提案列入議程，外交部發布新聞稿，對此深表遺憾與不滿。

對於中方持續不擇手段阻撓我國參與國際組織，意圖以其謬論遮掩打壓台灣人民健康人權的蠻橫無理行徑與漫天大謊，外交部深感不齒，並嚴正重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾對台灣擁有過治權，無論中國共產黨如何扭曲台灣的主權地位，都無法改變我國存在的客觀事實。只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,300萬人民，並守護台灣人民的健康人權。

外交部表示，全球防疫體系不應受制單一國家的政治干預而造成破口，中方蠻橫阻礙台灣參與及貢獻，與WHO憲章所揭櫫「全民均健」（Health For All）的崇高目標背道而馳，不僅使國際社會反感，更不會改變台灣走向世界的決心。外交部將持續與友邦及理念相近國家攜手合作，齊聲呼籲WHO接納我國以觀察員身分出席WHA，及常態性參與WHO所有會議、活動與機制。