Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

邁向新里程碑！首屆臺美科技合作對話會議臺灣登場　美國官方訪團23日參訪新竹科研機構

國科會認為，這次為國務院首次率領相關科研官員組團來臺，對於深化臺美雙方的科研合作具有重大意義，也顯示雙方合作已邁向新的里程碑。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/23 10:09
臺美科學與技術合作對話會議開幕大合影。（照片由國科會提供）

臺美科學與技術合作對話會議開幕大合影。（照片由國科會提供）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）首屆「臺美科技合作對話(Science and Technology Cooperation Dialogue, STC-D)」會議昨(22)日在臺北舉行，為臺美科技合作開啟嶄新的一頁，並聚焦半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容等五大議題，今(23)日美國官方訪團將前往新竹參訪相關科研機構。

首屆臺美科技合作對話會議(STC-D)分別由國科會吳政忠主任委員與美國代理副助理國務卿Jason Donovan率領臺美雙方跨部會代表與會，以加強美國和臺灣科技界之間的合作和理解。

國家科學及技術委員會表示，STC-D是臺美雙方自2020年12月簽署臺美科技合作協定(STA)以來，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台。雙方在2021年11月下旬第二屆臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認並共同宣布，將在臺灣舉辦第一屆臺美科技合作會議。

國科會認為，這次為國務院首次率領相關科研官員組團來臺，對於深化臺美雙方的科研合作具有重大意義，也顯示雙方合作已邁向新的里程碑。

這次美方官方訪團除美國國務院外，尚包括國家科學基金會(NSF)、國家海洋暨大氣總署(NOAA)、國家衛生研究院癌症研究中心(NIH/NCI)及國家標準暨技術研究院(NIST)官員。臺灣代表團則包括國科會、經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院。

國科會指出，這次對話會議擇定雙方共同關注的五大議題，包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容。

另外，美國官方訪團將於今(23)日前往新竹，參訪包括工業技術研究院(ITRI)、國家高速網路與計算中心(NCHC)和新竹生醫園區等科研機構。
國科會
半導體
醫療
癌症研究
環境模擬研究
多元包容
科研機構

相關新聞

台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
2023/05/16 12:34
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？
2023/05/14 13:53
書香遠飄！讓台灣與英國百年情誼綿延不絕　台南捐贈100套繪本抵愛丁堡
書香遠飄！讓台灣與英國百年情誼綿延不絕　台南捐贈100套繪本抵愛丁堡
2023/05/03 11:38
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
2023/04/30 12:17
〈時評〉是誰讓國際看到台灣？
〈時評〉是誰讓國際看到台灣？
2023/04/25 17:00

更新時間 : 2023-05-23 15:34 GMT+08:00

最受歡迎

台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
【更新】颱風「瑪娃」料24日轉強颱　台灣各地應防「劇烈天氣」致災
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌　領獎高舉五星旗
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
昔稱「人頭瀑布」 台灣屏東霧台鄉長: 飛龍瀑布為魯凱族禁地　盼尊重在地文化
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見
身家5億高中生離奇墜樓亡•台灣法醫高大成提3疑點 中檢：尊重意見