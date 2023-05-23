邁向新里程碑！首屆臺美科技合作對話會議臺灣登場　美國官方訪團23日參訪新竹科研機構

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）首屆「臺美科技合作對話(Science and Technology Cooperation Dialogue, STC-D)」會議昨(22)日在臺北舉行，為臺美科技合作開啟嶄新的一頁，並聚焦半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容等五大議題，今(23)日美國官方訪團將前往新竹參訪相關科研機構。

首屆臺美科技合作對話會議(STC-D)分別由國科會吳政忠主任委員與美國代理副助理國務卿Jason Donovan率領臺美雙方跨部會代表與會，以加強美國和臺灣科技界之間的合作和理解。

國家科學及技術委員會表示，STC-D是臺美雙方自2020年12月簽署臺美科技合作協定(STA)以來，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台。雙方在2021年11月下旬第二屆臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認並共同宣布，將在臺灣舉辦第一屆臺美科技合作會議。

國科會認為，這次為國務院首次率領相關科研官員組團來臺，對於深化臺美雙方的科研合作具有重大意義，也顯示雙方合作已邁向新的里程碑。

這次美方官方訪團除美國國務院外，尚包括國家科學基金會(NSF)、國家海洋暨大氣總署(NOAA)、國家衛生研究院癌症研究中心(NIH/NCI)及國家標準暨技術研究院(NIST)官員。臺灣代表團則包括國科會、經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院。

國科會指出，這次對話會議擇定雙方共同關注的五大議題，包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容。

另外，美國官方訪團將於今(23)日前往新竹，參訪包括工業技術研究院(ITRI)、國家高速網路與計算中心(NCHC)和新竹生醫園區等科研機構。