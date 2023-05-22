五星飯店夏令營開跑 台北美福讓小朋友遠離3C　盡情跑跳

長達兩個月的暑假即將來臨，父母為了安排小朋友的暑期時光一定傷透腦筋，台北美福大飯店精心規劃豐富的夏令營課程，包括武術、太鼓課程的「鼓動一夏勇者營」，以及探索大直劍南山的「親山戲水親子營」。「美福夏令營」分別推出兩天一夜及三天二夜的專案，可輕鬆入住飯店，享受休閒設施，體驗精采的課程，替小孩留下難忘的暑假回憶！即日起至6月6日開放報名，兩天一夜雙人入住專案價6,800元起， 5月31日早鳥報名再享限定好禮。

【「藝」起玩 「敲」有趣】

台北美福大飯店位於大直地區，依山傍水且交通便利，今年暑假的夏令營專案，特別挑選專業的師資單位，合作推出包括武術、太鼓課程的「鼓動一夏勇者營」，帶領小朋友習「武」又學「藝」。成立12年的「武甲總合武術運動館」，派出選手級的專業教練師資，教導小朋友正確的運動觀念及習武的心態及訣竅。一日課程主要分為三大核心：巴西柔術、踢拳擊、肌力訓練。以時下最夯的「巴西柔術」為主軸，輔以兒童體適能的鍛鍊，讓孩子除了學會防身技巧之外，更能增進手腳肢體的協調性及靈活度。「踢拳擊」課程結合了拳擊的手部動作及腿部的鞭腿、踢蹬動作，能夠訓練全身肌肉及身體協調。而「肌力訓練」包括訓練身體控制能力、核心穩定度及平衡感等，聚焦在小朋友對身體的了解，透過多功能訓練系統，從小培養良好的運動習慣及身體掌握能力。

太鼓是一種多元化的學習，結合音樂、律動與體能的藝術，能迅速的撼動人心，在團隊擊鼓中，能提高專注力，強健個人體魄及耐力，並培養團體意識，是全心全力的投入與共同協調感的培養。因此美福夏令營首次與「柏齡太鼓」合作，安排專業師資帶領小朋友，學習太鼓的敲打技巧，另安排手作太鼓及成果發表，讓小朋友體驗一日太鼓達人課程。

【親山戲水 昆蟲探索】

一花一世界，台北美福鄰近綠意盎然的劍南山，讓小朋友到戶外觀察昆蟲生態最有趣。台北美福邀請到丸子蟲星球的專業老師推出「昆蟲探索課程」，前往步行10分鐘即可抵達的「劍南蝴蝶步道」，沿途觀察自然生態，老師也準備可愛的丸子蟲、竹節蟲，透過共學的方式，帶小朋友探索昆蟲世界。此外並安排「植物拼貼手作課」，帶領小朋友巧手發揮創意，取材於大自然，進行落葉作畫，激發想像力！除了親山行程，也少不了戲水課程，回到飯店的戶外泳池，帶領小朋友化身為水中蛟龍，進行趣味的水上活動，享受夏日的美好！

【美饌饗宴 樂遊暑假】

不論是兩天一夜或是三天兩夜的夏令營專案，皆安排入住典雅寬敞的行政客房，享用免費提供的minibar、彩匯自助餐廳豐盛的自助式早餐，以及小朋友專屬的夏令營T恤一件。小朋友上課時，大人可愜意放鬆，今年暑假就跟著美福遊山玩水，迎接美好的暑假時光！即日起至5/31早鳥報名，再加贈「美福海軍風沛醬兔」一隻及「美福質感購物袋」一只。