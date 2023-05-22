新北「師尚焦點」系列影片首映　12位好師傳遞教育正能量

老師是學生成就的幕後推手，但總是功成不居！ 新北市今(2023)年拍攝「師尚焦點」系列影片， 讓各教育領域重要推手走到幕前分享心路歷程，並於今(22)日舉 辦首映記者會，由教育局長張明文及12位新北好師攜手參與。 現場首播瑞芳高工陳克堅主任推動技職教育之影片， 後續將每月推出「師尚焦點」人物影片，於新北市教育局Youtu be頻道播出， 讓新北好師的故事讓更多人了解老師們的努力及用心， 也鼓勵現場教師繼續堅持崗位，莫忘初衷， 持續用教育愛陪伴孩子學習成長。

教育局長張明文表示，老師是培育下一代人才的重要推手， 也是孩子人格發展的重要榜樣。新北市有許多好老師，在藝術、 科學、閱讀、技藝、品德、 體育甚至社會教育等各個領域默默耕耘付出，關照學生的身心發展， 擔任孩子的人生明燈。在這些老師的故事中， 看到他們都有明確的教育理念以及堅定的職志。

「師尚焦點」系列影片，記錄新北12位好師在各個教育領域上努力 奉獻的心路歷程及教育理念。 包含獲全國技藝教育績優人員的瑞芳高工陳克堅主任、 樟樹實中羅尹舒組長；獲師鐸獎的瑞芳高工趙雅靜組長、 福和國中施妙旻老師、五華國小杜筱梅老師、板橋高中楊幸鈞老師； 獲全國體育績優人員的光復高中陳弘振主任、新興國小陳嘉琪老師； 獲友善校園獎特殊貢獻獎的豐珠中學陳紅蓮退休校長、 友善校園獎導師獎的溪洲國小吳美慧老師； 獲藝術教育貢獻獎的鶯歌工商蕭正一主任， 以及獲社會教育貢獻獎的安坑國小吳錫源主任。

首支影片介紹全國技藝教育績優人員瑞芳高工陳克堅主任， 陳主任長年致力推動技職教育，結合公私資源及產學實作， 讓孩子進行多元的職業試探。他表示，每個孩子都有其特殊的價值， 在職業試探的過程，看到孩子能找到自己適合的方向， 往想要的方向去努力，而且有所成長，就是身為老師最大的收穫。 獲得技藝教育競賽基本室內配線第一名的汐止國中王清弘同學也來到 現場，他表示，從小自己就對電機方面的實作很有興趣， 很感謝陳克堅主任的陪伴與指導，讓自己學會許多有關電機的知識， 到現在家電的簡單修繕，都可以自己動手修理， 甚至獲得競賽第一名，很有成就感。

教育局表示，新北市重視適性發展及品德教育， 誠摯感謝各校教師的辛勞， 讓新北市的學子能夠在愛與關懷中適性展才，正向成長。 近年因為疫情影響，第一線教師除了教學工作外， 也為了孩子的健康安全而奔走、努力，相當辛勞。希望透過「 師尚焦點」系列影片，喚起學生感謝老師的心， 也提倡尊師重道的社會風氣。