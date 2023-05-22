挺台灣參與世衛 世界醫師會牽線跨國醫師與台交流

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）由衛福部長薛瑞元率領的世衛行動團抵達日內瓦後，21日與公開支持台灣參與世衛組織的世界醫師會進行早餐會，來自多國的世醫會年輕醫師下午與台灣年輕醫師交流，有助於台灣在國際醫界人脈向下扎根。

世界醫師會（World Medical Association， WMA）於1947年成立，由全球各地專業醫學組織組成，至今擁有超過1000萬名醫師會員。在2021年理事會表決通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），其後每年致函世界衛生組織（WHO）表達挺台之意。

第76屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦登場，台灣雖未受邀出席，衛生福利部長薛瑞元仍率領台灣世衛行動團前往，並於21日上午在日內瓦與世醫會秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）等成員進行早餐會，下午則由台灣年輕醫師與其他國家10多位年輕醫師茶會交流。

中央社報導，身兼醫師、立法委員、世醫會台灣理事的邱泰源表示，這場「青年醫師網絡」（Junior Doctors Network）活動源於台灣近5年每年贊助世醫會1萬美元，專案資助較無經費的他國年輕醫師來世衛大會見習。邱泰源苦笑著說，「結果他們進得去世衛，台灣到現在還進不去」。

來自黎巴嫩的馬塔（Kalin Mattar）說，這已是她第3、4次參與此項台灣交流活動，「他們對我來說已經如同朋友、同事一般，台灣的醫師公會全國聯合會主席對我們這些年輕醫生真的很支持，每次和台灣醫師的交流經驗都很棒，也學到很多事物」，例如今天在會議中就有人針對台灣健康保險制度提問。

她覺得台灣應該參與WHA，並認為在對抗全球疾病與疫情上，「為所有人建立包容性的空間是很重要的，以確保全球衛生真的是『全球的』」。

中華民國醫師公會全國聯合會以英文名稱「Taiwan Medical Association」（台灣醫師會）加入成為世醫會的會員，而中國也是會員之一。

邱泰源說，中國一直想把台灣在世醫會的名稱改掉，「但是他們動搖不了」，原因一是台灣的醫療表現受國際肯定，二是醫師有高度自尊心，不願受政治影響，尤其中國有活摘器官與迫害人權等爭議，與台灣成鮮明對比。