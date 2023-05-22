富邦投信：升息近尾聲、通膨趨緩但未消失　TIPS後市看佳

聯準會5月初升息1碼至5~5.25%， 並暗示可能暫停緊縮循環，富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金 配息來源可能為本金)經理人王素珍指出， 對於大多數的債券投資人來說， 暫緩升息步調將有利於債券價格表現， 依據過去三次美國升息循環來看，從停止升息到降息期間， 美國通膨連結債指數平均表現介在4~10%之間， 現在正是布局好時機。

美國4月消費者物價指數(CPI)符合市場預期，年增率由5. 0%微幅降至4.9%，扣除食物和能源，核心CPI年增率由5. 6%小幅降至5.5%，不過4月CPI月增率為0.4%， 漲幅高於3月的0.1%，核心CPI月增率也維持在0.4%。 另外，聯準會本月初升息1碼至5~5.25%， 並暗示可能暫停緊縮循環，以5/14芝加哥利率期貨來看， 目前市場確實已預期6月聯準會維持目前基準利率的機率高達82. 3%，不論從CPI、或是聯準會決策偏好的觀察指標核心PCE， 都仍在目標數值的兩倍以上，以上種種論點， 都一再呼應聯準會主席鮑爾曾提到的，通膨正在降溫， 但路徑不會一帆風順，

此外，台灣主計處5/10公布受雇員工薪資調查狀況，今年1月至 3月全體受雇員工總薪資為新台幣70,543元，較去年同期成長 2.36%，然而同期間通膨指數年增率為2.6%， 代表實質總薪資反而衰退0.23%， 也就是說受薪階級的薪水依舊趕不上通膨。

王素珍表示， 如果投資人希望能透過投資來降低通膨對於資產的侵蝕， 富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可能為本金)就是 一檔後升息時代的最佳標的，除了升息暫緩、 有利於債券本身的價格外，長期來看， 美國通膨連結公債對抗通膨的特性， 相較於美國一般公債更能夠有效對抗通膨， 適合長期投資作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可 能為本金)」，是台灣境內第一檔TIPS基金， 投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「 定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、 原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友， 皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站。

過去三次美國升息循環之停止升息至降息期間， 美國通膨連結債指數報酬表現

期間 停止升息後一年報酬率(%) 第1次降息後一年報酬率(%) 第2次降息後一年報酬率(%) 1999年 15.23 7.50 6.31 2004年 4.50 8.62 -4.11(註1) 2015年 8.38 10.38 10.21 平均 9.37 8.83 4.14

資料來源/日期：Bloomberg、富邦投信整理； 計算指數為彭博美國通膨連結公債指數/1999年停止升息日為2 000.5.16、第1次降息日為2001.1.3、第2次降息 日為2001.1.31；2004年停止升息日為2006.6. 29、第1次降息日為2007.9.18、第2次降息日為200 7.10.31；2015年停止升息日為2018.12.19、 第1次降息日為2019.7.31、第2次降息日為2019. 9.18。

註1： 2007年12月至2009年3月適逢次貸危機， 表上同期間美股下跌16.15%。

註2：雖然通膨連結債券的本金與美國消費者物價連動， 債券的本金會隨著消費者物價指數上揚而增加，但通膨上揚時， 如果市場利率上升，債券價格跌幅可能大於通膨增長率， 投資人最終報酬將低於通膨增長率，可能無法達到抗通膨之目標。

註3：以上指數資料為過去歷史表現，僅供參考，不代表未來走勢， 亦非本基金走勢及未來績效之保證，且指數未經管理， 因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。