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台灣集保結算所董事長朱漢強　率團參加世界集保年會

By 台灣英文新聞
2023/05/22 17:02

世界集保組織論壇（The World Forum of CSDs, WFC）年會將於2023年5月24日至26日假捷克布拉格舉行，集保結算所將由董事長朱漢強親自率團參加這次會議，與全球各機構代表進行經驗交流分享，除彰顯集保結算所對全球產業發展趨勢之重視，進而提升國際視野，並藉此加強國際發展與合作。

每兩年舉行一次之世界集保組織論壇年會，為全球集保產業最重要的盛事，吸引來自全球各地的集保機構、交易所、保管銀行及監理機構等單位代表與會，這次為期三天之會議將聚焦於集保產業之永續發展、數位化轉型及市場創新等相關議題進行研討，藉由此國際會議邀請全球產業專家、學者進行深入交流與研討，分享其產業智慧及洞見。

集保結算所除擔任亞太地區集保組織（Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG）之執行委員會委員一職，更代表ACG擔任WFC董事會成員，這次除參與WFC年度盛會外，亦將代表ACG出席WFC董事會，並出席於年會前一日召開之ACG區域會議，積極參與ACG之運作及提升國際能見度。

朱漢強表示，集保結算所身為台灣資本市場唯一後台，以創新、韌性、永續及普惠金融四大願景，致力發展數位創新服務，提供eSMART數位帳簿劃撥平台、基金申報公告、基金交易、基金資訊傳輸、基金資訊觀測站、境內基金集中清算平台、ESG IR平台、電子投票平台、股東會視訊會議平台以及集保e手掌握App等多項B2B與B2C服務，皆與國際發展趨勢同步。

朱漢強強調，藉由參與這次會議，除了解全球證券產業之最新發展方向外，將積極與國際機構洽談雙方未來持續攜手合作機會，集保結算所期能協助推動臺灣證券市場的國際化發展，並為國際業務開創新篇章。

更新時間 : 2023-05-22 17:50 GMT+08:00

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