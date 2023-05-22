員警制止「浩克男」大鬧超商涉執法過當　遭記過2次並依傷害罪函送

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）桃園市日前一名朱姓男子強緒失控大鬧超商，警方獲報前往制止卻遭攻擊受傷，其中一名王姓員警壓制朱男後仍揮擊警棍，造成朱男受傷，頭破血流，王姓員警不僅遭記過2次，今（22）日也依傷害罪函送地方檢察署偵辦。

中壢分局表示，一名年約28歲、外型壯碩的朱男20日因不明原因，在便利超商內情緒失控，損毀店內商品，中壢派出所獲報後派員警前往制止，但在處理過程中，朱男數度毆打員警，導致員警輕微腦震盪、面部挫傷。

朱男遭壓制後，被送往衛生福利部桃園醫院就醫，經確認後並沒有飲酒，朱男被警方依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，而經檢察官訊問後，認為無羈押的原因及必要，諭知5萬元交保。

案發後，民眾拍攝的影片在網路流傳，影片中朱男已被制伏，但王姓員警仍朝朱男揮擊警棍約10多下，朱男蜷曲在地，頭破血流，不斷哀號著「好痛」，有網友質疑，警方是否執法過當。



朱姓男子遭制伏後坐在超商外（圖／中央社）

中壢警分局20日晚間指出，朱男被噴辣椒水後雖停止攻擊行為，但仍在超商外持續咆哮，不斷挑釁員警，揚言「我要殺了你們」，作勢站起，員警因此持警棍制止，但朱男仍不斷以言語挑釁，導致員警一時情緒失控，過度使用強制力。

最後王姓員警被以執行職務過當予記過2次，所長記過1次，警分局長申誡2次，王姓員警也在今日上午被依刑法傷害罪嫌函送偵辦。

根據中央社，有知情人士表示，朱男被帶回中壢分局後情緒穩定，對於自己對員警動粗的行為感到後悔，並向警方道歉。