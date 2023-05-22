台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超778.79億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/5/15~2023/5/19）外資在集中市場總買進金額為4,392.92億元，總賣出金額為3,614.13億元，買超為778.79億元，另統計自2023年年初至5月19日止，外資總買進金額為5兆9,709.54億元，總賣出金額為5兆7,391.09億元，累計買超為2,318.45億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆4,361.48億元新台幣，占全體上市股票市值的40.29%，較5月12日的19兆3,795.16億元新台幣，增加1兆566.32億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：開發金：買進120,478千股，賣出24,754千股，買超95,724千股；第二名：玉山金：買進85,627千股，賣出26,223千股，買超59,404千股；第三名：華航：買進83,545千股，賣出24,998千股，買超58,547千股。

證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進65,030千股，賣出111,552千股，賣超46,522千股；第二名：長榮：買進12,580千股，賣出40,215千股，賣超27,635千股；第三名：台泥：買進34,232千股，賣出51,198千股，賣超16,966千股。