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海龜不可亂養！台灣新北魚塭不當飼養綠蠵龜 罰金上看1百萬

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/22 16:40
新北廢棄魚塭發現非法飼養綠蠵龜（圖／新北動保處）

新北廢棄魚塭發現非法飼養綠蠵龜（圖／新北動保處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）保育類動物不可隨意飼養，否則恐面臨刑責與高額罰金。新北市政府動物保護防疫處上周在貢寮一處水產養殖工廠，成功營救了一隻綠蠵龜，飼主恐面臨高達新台幣100萬元的罰金。

根據新北動保處，5月18日接獲海保署通報，貢寮區民眾私自飼養海龜，動保處5月19日召集保七刑大、中華鯨豚協會前往查緝，查扣了保育類綠蠵龜一隻。

林姓行為人為水產工廠負責人，聲稱該海龜是數年前該址地主遺留，他將海龜飼養在工廠後方廢棄魚塭內，每日以工廠水產餵飼。

動保處發現，海龜健康狀況不佳，全身佈滿青苔，後送往鯨豚協會樹林區收容中心刷洗、安置，後續將送往台大動物醫院檢查、醫療。

動保處指出，新北市是海岸線長達120餘公里，幅員遼闊，東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺。民眾若發現動物擱淺，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」（海保救援網MARN）系統通報，撥打118，或新北市動保處專線0229596353。

動保處警告，獵捕海龜違反野生動物保育法第18條規定，依同法第41條最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元罰金。第18條內容：保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

綠蠵龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中，幼龜為肉食性，成龜以大型海草及海藻為主食，因此體內脂肪累積了許多綠色色素，呈現淡綠色，也因而得名。由於牠用肺呼吸，於海中的潛水深度極限約100至200公尺。在台灣主要分布東部、東南部、南部及澎湖等長滿海藻的淺海區。

海龜不可亂養！台灣新北魚塭不當飼養綠蠵龜 罰金上看1百萬

海龜不可亂養！台灣新北魚塭不當飼養綠蠵龜 罰金上看1百萬
新北廢棄魚塭發現非法飼養綠蠵龜（圖／新北動保處）
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