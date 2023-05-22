研究：夜尿睡不好影響工作效率 甚至衍生阿茲海默症等失智症風險

（台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導）男性如發現睡眠期間尿尿次數或尿量變多，千萬不要隱忍！高雄長庚醫院泌尿科陳建旭醫師指出，有夜尿睡不好的問題應積極就醫、找出病因，否則影響到睡眠品質，將導致隔天精神下降，影響工作效率等弱化職場表現的狀態也會隨之增加，甚至記憶衰退、注意力不集中，以及死亡的風險也將跟著提高。

一名外商主管A先生，在步入45歲之後，開始出現夜尿症狀且不斷影響睡眠。原先不以為意的他，直到某日早晨開車通勤時因精神不濟不慎出車禍，導致住院數日、缺席重要的提案會議，進而錯失晉升機會，讓正處黃金打拚期的A先生身心靈深受雙重打擊，一蹶不振。

陳建旭表示，像A先生因夜尿症而影響職涯的案例在門診中其實並不少見，但許多民眾會誤認是因老化的正常表現而置之不理。根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。

陳建旭進一步說明，夜尿症是一種疾病，且隨著年紀越大罹病比例更高。據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的代謝症候群(三高)相當，換算全台約有超過250萬熟男恐受夜尿症影響。

據國外最新研究調查，患有夜尿症的患者工作產值平均降低24%。該研究也點出工作產值的減少與夜間排尿次數的直接關聯，每晚增加1次的排尿，平均將提升2%的工作產值損害。歐洲研究也統計，歐盟15國因夜尿症造成的工作效率損失，每年高達新台幣將近1兆。

新光醫院泌尿科主任何承勳醫師提醒，夜尿會中斷睡眠過程，而睡眠品質不佳會影響記憶、判斷力，甚至容易帶來疼痛、沮喪、焦慮等負面情緒，衝擊白天的工作表現，工作效率恐受影響，民眾萬萬不可輕忽。

忽視罹患夜尿症導致睡不好而不就診的後果有多嚴重？目前已有國外研究顯示，具大腦排毒功能的「膠淋巴系統」（glymphatic system）在人體睡覺時最為活躍，可協助清除大腦中的有毒蛋白質等廢物。若長期的睡眠剝奪導致睡眠不足與品質下滑，將使膠淋巴系統無法妥善運作，清除廢物的過程會受到阻礙，有毒物質就會堆積在神經元中，長期下來恐導致注意力不集中、記憶衰退、疲倦等，甚至有衍生阿茲海默症、帕金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。

此外，國外另一份調查追蹤1,478名夜尿症患者近10年間的生活狀況，結果顯示每晚夜尿次數超過3次者，死亡率也有顯著提高。

如何化解夜尿睡不好帶來的職場危機？ 醫師提醒，以比例最高的夜間多尿來說，是因為熟睡時腦下垂體老化導致抗利尿激素分泌不足，無法濃縮尿液所導致。目前已有口服的合成抗利尿激素藥物能有效改善夜間多尿症狀。美國研究也顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜間多尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。因此建議如有夜間多尿困擾的民眾，應盡快前往泌尿科就診，接受治療並配合生活習慣的調整，才能及早改善夜尿症狀與避免睡不好引發的職涯危機。

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